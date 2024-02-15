尤雅本月底香港文化中心開騷 回味當年美好回憶 (22:44)

憑一曲《往事只能回味》紅遍華語樂壇的﻿尤雅，將於2月26和27日在香港文化中心音樂廳，舉行一連兩場「真經典回味演唱會2024」。尤雅說：「儘管今次香港個唱日期已接近春節尾聲，但我相信很多好朋友也期待著我過來，大家真的很久沒見了，希望在表演結束後可以一起去喝杯紅酒聚舊。今年春節我人在美國，和家人及親朋好友一起度過，美國的天氣是很不一樣的，很寒冷也會下雪，我們可以去玩雪，以及去朋友家品嘗不同的美食。」

尤雅姐憶述她第一次來香港的心情是非常緊張和興奮，那也是她在年輕時第一次到外地演出，當時她未成年，必須和她的監護人即她父親同行。到香港後發現歌迷很熱情，讓她首次來香港便玩得很開心，也留下了很多美好的回憶。尤雅姐說：「我是一個知足常樂的人，永遠看事情也是正面的，我覺得這樣很重要，這才能維持我們每天過著快樂平安的日子，身體才會健康，這也是我維持好身材的秘方。當然我也有一個非常好的信仰，每一個人任何時候也須要信仰，它會隨著你，你也會隨著它，所以信仰永遠是最好的支持力量。在疫情的那段時間，信仰更令我像以前的一首歌一樣：找到了自己，過去一直很忙碌，沒空去認識自己，但疫情時不能工作，全世界也一樣停頓下來，這個時候就是幫助自己成長的好機會，我學到了很多過去不知道和不明白的事，也得到了過往從未擁有的，我非常開心。」

尤雅姐也分享了最難忘的登台經驗是年輕時的演出意外，舞台中間有一個升降台，她只有十六歲剛剛第一次在台上表演。心情很緊張，燈光效果令她看不到台下，在很用神很有感情唱歌時，腳一踏空便跌落台下。她笑說：「記得當時的觀眾全站起來，想看我跌在哪。」又有次她在美國登台，觀眾很熱情，她已經encore了好幾次，故換了便服想快些回酒店房間休息。想不到現場觀眾仍在叫encore，她不想再換歌衫返回舞台演唱，老闆跟她說在美國穿牛仔褲也可以上台表演，讓她留深刻印象，每次演出也為她帶來很好的回憶。

（即時娛樂）