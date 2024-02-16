陳健安1小時極速寫起新歌 拍MＶ盡情破壞釋放壓力 (14:41)

陳健安（安仔）日前推出新歌《唔明你講乜》，他表示歌曲主旨很簡單，就是聽到廢話時，以輕鬆的態度回應一句「唔明你講乜」，這樣就能不受別人影響，去做自己想做的事。安仔在MV中與兩位舞蹈員在漫天紙碎下起舞，他更邀得新歌監製、編曲及作曲的賴映彤（小彤）參演，兩人盡情破壞場內佈景，釋放所有壓力。拍攝後，他們大叫開心好玩！

新歌《唔明你講乜》是安仔與合作無間的小彤共同作曲。他表示兩人用了1小時便寫起旋律，是最快完成的一首歌。安仔說：「我畀咗一個鼓嘅Pattern小彤，佢先做起個編曲，我再根據編曲寫，一路作一路笑，好開心。」安仔之後再將作曲時想起的畫面告訴填詞人Oscar：「我將『唔聽你講嘢，我要衝出去』嘅狀態直接示範畀Oscar睇，好似副歌所講『假裝不懂所有廢話，先可翻到宇宙外爬』。你唔聽人講嘅廢話，先可以拆開一啲框架，做到自己想做嘅嘢。」

MV由Oscar執導，安仔與舞蹈員穿梭於巨型「耳窩」中，並在色彩繽紛的佈景前跳舞。製作組放紙炮營造漫天紙碎的場面，紙炮的巨響加上舞蹈員千方百計的騷擾無阻安仔專心跳舞。他解釋：「帶大家進入我個耳窿，睇MV時，自己揣摩吓兩位舞蹈員喺我個窿度做咩嘢。」安仔與其中一位舞蹈員兼排舞師Kenya繼《以青春之命》後再度合作，他大讚Kenya：「好有創意，好好玩。呢個舞種幾啱我首歌同我性格，你要我好Chok、好型，我會尷尬。」

拍攝當日，安仔在化妝間密密練舞，數日前亦特意抽空到排舞室練習。他說：「第一堂排咗4個半鐘，排晒成首歌，隔2、3日，即係今日就拍MV。我有同排舞師講之前整傷咗隻腳，盡量做多少少上身動作，大家睇MV睇下我跳成點。」

除兩位舞蹈員外，安仔還邀請了小彤參演MV。兩人在其中一幕大肆破壞「耳窿」內的一切，安仔拿起10幾磅重的鎚將木板打碎，小彤則手執鉸剪將場內的大型氣球拮破。安仔說：「識咗小彤10幾年，第一次見佢咁釋放，幫佢紓緩到一啲情緒，我諗佢2024年都會行得好好，好感謝自己搵佢參演MV。小彤，祝你心理健康。」安仔透露將於月尾的演唱會獻唱新歌，呼籲族人（粉絲暱稱）練定舞。他說：「演唱會上面應該都會唱，你哋跳啦。我跳唔跳？唔知呢，你哋練定先啦。」

（即時娛樂）