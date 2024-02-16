中年2｜陳俞霏因母親管教方式留陰影 從女兒身上找到救贖 (17:01)

《中年好聲音2》參賽者陳俞霏表示小時候在媽媽的嚴厲管教下生活，她不想下一代也在這種環境下成長，因此沒想過生兒育女，最後沒想到女兒的出世令她找到救贖。（大會提供 / 明報製圖）

無綫《中年好聲音2》後晚（18日）播出新一集，為第10部曲《雙語之歌，累積排名榜 十強隆重登場！》上半場， 12強選手輪流獻唱雙語之歌爭入10強。本回合開始增設累積排名分，第1名獲得12分，第2名獲得11分，如此類推。獲得MVP的選手再加2分，每回合最低分2位被淘汰。隨着比賽進入白熱化階段，12強選手使盡渾身解數，據知本回合全線選手皆獲得80分以上。

全白Look上陣的陳俞霏獻唱《守望麥田 / 百年孤寂》，她坦言被歌詞感動，悟出不少人生道理。對於陳俞霏演出，張佳添表示︰「你揀啱歌，好表現到你嘅個性，情感啱啱好，唔會過多或過少。你喺台上有一種揮灑自如感覺，唔會覺得好煩。」肥媽指陳俞霏過於忘我：「佢直情係睬你都傻，冇睇過我哋，佢真係好享受個舞台，呢樣係啱嘅，但要畀番少少面班評判，好似唔當我哋存在咁，係咁意得閒望吓我哋啦！」

陳俞霏賽前接受製作組訪問時，透露育有一名3歲女兒，女兒目前在廣州生活。她回想當初沒想過要生小朋友，不想孩子過她從前的生活。陳俞霏表示小時候在媽媽的嚴厲管教下生活：「佢希望我成績全部滿分，99.5分對佢嚟講已經係瑕疵，令我有少少心理陰影，覺得自己一直為人哋而活。我冇諗過最終會喺女兒身上獲得救贖，得到好多快樂。我人生一直係我媽咪話晒事，有咗囡囡先發現人生原來唔係咁。」最後，她寄語女兒「做自己，唔好理人哋，開心就得」。

黃劍文再挑戰女歌男唱，獻唱《明知故犯 / 明知道》時表現出色。張佳添大讚：「你聲靚同感情恰到好處，我覺得你鬥心開始出嚟，係其中一隻黑馬。」周國豐亦說：「呢幾集你嘅信心返晒嚟，你嘅Vocal Performance表現得好好，好唱到作為第三者嗰種痛，激情得嚟又唔會太Over ，恰到好處。」伍仲衡認同：「你啲哭腔依家恰到好處，之前係多到漏！」

（即時娛樂）