楊千嬅澳門開騷 許紹雄一家捧場勾《新紮師妹》回憶 (17:30)

楊千嬅一連兩場《MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》，前晚（14日）起在澳門開鑼，獲丈夫丁子高與兒子Torres及其他家人，好友許紹雄一家等圈中好友現身支持。千嬅多年前與許紹雄曾合作拍攝電影《新紮師妹》系列，千嬅在台上一見許紹雄（Benz雄）即向他敬禮，並笑道︰「新年呀﹗你個女同屋企人都嚟咗呀？同我畀利市佢先，佢啱啱結婚呀﹗我畀封利市你哋，祝你哋百年好合﹗永結同心﹗方鍾Sir就最緊要身體健康﹗」許紹雄女兒許惠菁收到工作人員即時轉交的利市，十分開心，向台上的千嬅說多謝。

適逢情人節，千嬅在台上說︰「今日情人節，大家有份愛先會揀嚟澳門同我一齊過，不如今日玩個情人節遊戲。邊個拍拖嚟，已經係一對？或者想我幫你手搵男、女朋友？舉手我派利市畀你，哈哈﹗」大會鏡頭不斷找甜蜜情人，其中一位女歌迷表示旁邊的男觀眾主動問她可記得14年前曾一起通宵排隊買楊千嬅演唱會門票。該名男歌迷向千嬅說︰「都係因為你，我先記到佢﹗」千嬅問他們可有興趣發展，並向他們派利市。現場又有歌迷送上財神汽球，千嬅接到後說︰「財神冇理由唔接啦，我放喺台度，幫我哋壓場。」

完成演出後，千嬅表示龍年新開始，將繼續到不同的新地方巡唱，演出地點將由戶外體育場變為室內體育館，因此演出流程、舞台設計也有調整。她表示完成首晚演出後，所有同事拍手讚Good騷令她十分感動，上下齊心的動力令人難忘。談到很久沒見的許紹雄，千嬅說︰「Benz雄係我另一個爸爸，同佢合作，我永遠都好安心。佢係我生命中一個伯樂，畀咗好多人生養分我，教咗我好多嘢。今日見到佢一家人坐喺度，我識佢個女時，佢仲讀緊書，依家結埋婚，更加戥佢開心，所以我揀咗《好不容易遇見愛》呢首歌，人與人之間緣分好微妙，要好好珍惜每個好朋友。」

（即時娛樂）