麥玲玲曾獲丈夫錄歌示愛 葉念琛公開追女秘技 (18:08)

堪輿學家麥玲玲與黃紫恩（Jojo）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，前晚（14日）一集主題為「情人節唔係咁樣過」，嘉賓是導演葉念琛。今年情人節撞正年初五，麥玲玲表示每逢大節也比平日忙碌，情人節當日與一班人吃晚飯。她說︰「新年嗰幾日都喺澳門做嘢，情人節嗰日專登返香港，主要係同內地歌手張哲瀚一班朋友聚會，老公都有一齊。」

麥玲玲回憶拍拖時期曾收過老公送的花，兩人現在老夫老妻再沒有這一套。她說︰「情人節晚飯一向係由我安排，老公係I.T.人咪搞啲程式，你一撳手機就彈啲花花心心出嚟。」講到既浪漫又搞笑一次，她透露是多年前老公錄了一盒卡式帶，然後走到沙灘播放。麥玲玲笑道︰「啲歌聽落好怪，我問佢係唔係買翻版？原來係老公自己唱。我當場交足戲，話非常欣賞﹗」

嘉賓葉念琛擅長拍攝愛情陰暗面及互相背叛的電影，道盡男女間的爾虞我詐。他表示靚仔追女仔未必有着數︰「靚仔唔一定桃花旺，佢哋太孤芳自賞。」節目中，葉念琛受不了行仔盲頭烏蠅式的追女仔方法，並即場分享追女仔秘技。他說︰「你唔好成日問人食咗飯未，咁係打唔開話題。你直接send『我愛你』，跟住話『send錯，不過都係真嘅』嚇一嚇佢，睇吓乜嘢反應，或者佢都等緊你呢。」

行仔事後說︰「我未有對象，或者send『我愛你』畀導演，睇吓下次有冇演出機會。」他表示情人節當日為令自己有點事做，獨自外出吃了3人炸雞餐。Jojo認同葉念琛「靚仔唔係大晒」理論，她說︰「其實追女仔，有錢、口才或自信其中兩樣就點都贏。你唔需要靚仔，夠自信有口才，夠膽行埋去女仔度，狼死啲，女仔都肯。」麥玲玲與葉念琛均表示女孩子欣賞幽默、搞笑的男朋友多過靚仔有錢。

（即時娛樂）