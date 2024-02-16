伍富橋富貴老婆爆粗反擊網民︰佢本事你恨唔到咁多 (19:27)

伍富橋2022年與拍拖半年的富家女梁兆楹（Shirley）結婚，自此被冠以「億萬駙馬」外號。兩人由相戀到結婚至今，伍富橋不斷被網民嘲諷他「靠老婆發達」、「億萬駙馬食軟飯」，他曾十分介意負評，更曾因此患上輕微情緒病，及後在Shirley的幫助及訓練下學會放鬆，但仍很介意外界中傷其太太。

從未為此發聲的Shirley昨天（15日）罕有地在社交平台發長文反擊網民。她說︰「兩個人能走在一起，必定是有原因的，可能是因為累了想安定下來，可能是因為互相利用，當然也一定有真愛，但是無論當中原因是什麼，那也歸根究底是兩個人的事，旁人也不必參與了吧。每個人也有他自己的選擇，尊重人也是尊重自己。我們也跟一般夫妻一樣，會爭吵會磨合，也會為未來擔憂，柴米油鹽，跟所有人沒有不同。我想我先生在你們某些人心目中一定是特別的出眾吧，不然你們也不會因為他娶了你們口中這樣的一個太太，而為他心有不甘。為此，我還是要謝謝你們對他的認可的。畢竟，要覺得一個人配不起另一方，就是對那一方的肯定。」

「我不是一個出眾的妻子，但也一定不會是一個很差的另一半，起碼對於這點我還是有信心的。不是我特別有自信，而是我不覺得作為一個不偷不搶，不做壞事的正常人類，會有任何理由不配擁有愛人及被愛的權利及自由。我只是一個人的另一半，並不是你們所有人的老婆，所以不要用你們的那把尺來衡量我們的婚姻。我的另一半因為他的職業，可能有很多時候不能發表他的意見，開心不開心，也不能盡訴。我起初也跟他一樣，覺得還是不要影響他吧，但其實仔細想想，我又不是什麼公眾人物，不為人師表，也不是紳士。我的社交帳號純屬個人分享，所以最後我想發表的是，人無完人，看人先看自己，稱人也稱己。講到尾就係，佢X得落佢本事，你恨唔X到咁多，完。」

Shirley雖然在文中爆粗，但強調內心非常平靜，只是做回自己。

（即時娛樂）