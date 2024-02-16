陳詠燊有信心《飯戲攻心2》冇黃子華一樣好看 魏浚笙表現令人驚喜 (22:09)

鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文主演的賀歲片《飯戲攻心2》年三十（9日）上映，截止昨天年初六（15日）已衝破2500萬票房。上集《飯戲》勁收7700萬，今集沒有黃子華（子華神）助陣，票房能否更上一層樓成為外界焦點。導演陳詠燊（Sunny）坦言已盡力，票房成績如何要看市場反應。雖然今集沒有「大佬」黃子華，他認為繼續發展下去的故事一樣好看︰「之前已構思好3場婚禮。雖然『大佬』子華缺席，但沒影響和動搖他們結婚。今集講述關心和持家的子華不在，他們如何面對困難。其實這也很有趣，是另一種喜劇。」

Sunny否認因《飯戲》大收才開拍續集︰「這個系列、這家人的故事值得延續下去﹗其實我一開始就計劃拍兩集，老闆江志強看第1集大綱時也覺得可以拍兩集，因此我在第1集上映時已構思第2集。」Sunny不認同系列電影都是愈拍愈差，他眼中的經典電影《教父》、《無間道》都是續集比首集好看，甄子丹主演的4集《葉問》亦各有好看的地方。他說︰「只要用心拍，大家都會看到，結果如何就由觀眾決定。」

《飯戲2》除了5位「飯團」成員，亦加入了很多親友角色，包括胡楓、謝君豪、羅蘭、米雪、凌文龍等實力派演員。Sunny讚影壇新星魏浚笙（Jeffrey）的表現令他驚喜︰「臨時加場淋水戲給他，他爽快答應。」Jeffrey在戲中愛上阿Meow（林明禎飾），似為《飯戲3》留下伏線，Sunny坦言未有計劃，即使真的開拍也不會在短期內發生。談到同期上映的《盜月者》及《臨時劫案》，Sunny不覺得《飯戲2》特別佔優︰「各有各好，我也看好其餘兩部戲，希望大家都收得，百花齊放﹗」

2023年全年電影業票房收入只有14.3億，比疫情前2019年下跌了25%，資深電影人田啟文對後市悲觀，Sunny不敢亂估︰「今年未知有什麼電影開拍，但隨着市民的娛樂模式轉變，安坐家中也可欣賞電影，要吸引觀眾入場有點高難度，其中一個誘因可能是《白日之下》、《年少日記》這類話題電影。」

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（即時娛樂）