夜晚開的花｜李荷妮拳拳到肉 打出事業高峰 (20:48)

李荷妮與李鍾元主演的古裝喜劇《夜晚開的花》收視屢創佳績，除穩奪同時段劇集收視第一，該劇第7集更錄得13.1%，成為MBC金土劇史上最高收視季軍，有望挑戰《衣袖紅鑲邊》的冠軍寶座！劇集本周迎來大結局，可在「黃Viu」收看。

古裝劇《夜晚開的花》講述趙與花（李荷妮飾）被迫下嫁左議政石志晟（金相中飾）的兒子石楟（吳義植飾），出嫁當天夫婿卻傳出死訊，使她頓成寡婦，從此與花化身雙面英雌，白天是個足不出戶的名門兒媳，晚上頓變黑夜英雌鋤強扶弱，她也因此與年輕有為的禁衛營從事官朴秀浩（李鍾元飾）墮入愛河。然而消失15年的石楟突然化名「周耀燮」現身明道閣，原來當年他為了與英國女子成親而離家出走。此時與花和秀浩也開始懷疑左議政跟與花兄長失蹤、以及秀浩家人之死有關⋯⋯

《夜晚開的花》在韓網收獲不少正評，網民普遍認為劇中角色個性鮮明、戲味十足，而李荷妮的努力和付出也被觀眾看在眼裏。早前她曾透露為演活趙與花而備戰長達半年，近日她在個人YouTube頻道公開劇集開拍前的幕後花絮，只見她花不少時間學習書法，還不停接受劍術和武打訓練，累得面容扭曲，她搞笑自嘲年紀大：「20多歲女性特技人員的力量太厲害了，你看看她們⋯⋯我快死了，希望能拍出好結果。」如今《夜晚開的花》開出紅盤，李荷妮的事業亦再創高峰。近日她揮低一眾韓流女星，打入「2024年最值得期待的女演員」排行榜，可見她的努力無白費。

（即時娛樂）