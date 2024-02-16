馬米高在台灣被鬧出知名度 密密亮相綜藝節目 (21:46)

YouTuber馬米高兩年前到台灣發展兼讀碩士課程，今年農曆新年他返港跟家人度新歲，跟姑姐馬蹄露齊向《明報》讀者拜年。

去年9月馬米高以「『移民台灣三思』台灣人好假～死不認錯～不可直接批評～」為題拍片論盡在台灣生活感受，指台灣人說話遊花園不說重點，引來迴響。他有心理準備被網民狂鬧，意料之外是成為社會話題被討論，包括台視新聞以「香港藝人曝台灣人最大缺點」專題報道，再引來台灣網民鬧爆。

馬米高表示去年中是個人低潮期，有離開台灣放棄讀碩士念頭，因覺得不適應當地文化。「我知道若要增流量就要狂讚台灣好，但我頂唔順喎！就將自己想講的說出來。事件平靜後，我的批評其實有很多台灣人共鳴，增加了台灣粉絲，大家之前不敢講，現在大家討論才會進步。」他被鬧出知名度，綜藝節目製作人留意到他而邀他擔任嘉賓，現在他每星期要跑幾個通告。

馬米高在香港曾是中學英文老師，他到台灣想體驗當地教育，應徵小學老師教英文。開學日正是他鬧出台灣文化衝突事件後，他笑說：「我第一日返學已被校長『照肺』，很多家長知道我任教而投訴。校長『照肺』很婉轉，就怕傷害我似的，兜兜轉轉說話，我直接問他是否要將老師與YouTuber身分劃分清楚？校長開心我明白他的說話。」他指學生們很喜歡他，離開時依依不捨要簽名留念，但他暫時不會再做老師，專心演藝工作。他現在懂得當地文化，但有自己的堅持，今年6月便碩士畢業。

（即時娛樂）