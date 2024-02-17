《紅毯先生》撤檔｜3電影退出春節檔 李力持質疑讓路賈玲後刪文 (13:05)

《熱辣滾燙》是內地導演兼演員賈玲自導自演的新戲，她為這部戲減重50公斤（110磅），帶動該片成為內地春節檔的大熱電影。（賈玲微博圖片 / 明報製圖）

電影《我們一起搖太陽》於14日當天發聲明，稱在檔期選擇上出現了重大失誤，因此決定退出春節檔，並延後至3月30日上映。（《我們一起搖太陽》微博圖片 / 明報製圖）

除了劉德華主演的《紅毯先生》，電影《我們一起搖太陽》及動畫電影《黃貔：天降財神貓》也同樣退出內地春節檔。（微博圖片 / 明報製圖）

劉德華主演的電影《紅毯先生》年初一（10日）在內地上映， 7天累計票房衝破8000萬元人民幣。不過，出品方昨天（16日）突然發聲明宣布撤檔，另擇日期再上映。除了《紅毯先生》，同樣於年初一開畫，彭昱暢及李庚希主演的電影《我們一起搖太陽》及動畫電影《黃貔：天降財神貓》亦先後宣布退出新春檔。

電影《我們一起搖太陽》的出品方早在14日當天已在官方社交網發聲明，稱「在檔期選擇上出現了重大失誤，辜負了導演、演員和台前幕後諸多主創和工作人員的辛苦付出」，並宣布「決定退出春節檔，並延後至3月30日上映」；動畫《黃貔：天降財神貓》的片方則在昨天表示提早於今天（年初八）結束映期。

導演李力持昨晚在微博發文，質疑《紅毯先生》、《我們一起搖太陽》及《黃貔：天降財神貓》相繼宣布撤檔，是因為要讓路予同期上映的電影《熱辣滾燙》。不過，他後來已刪走帖子。

《熱辣滾燙》是內地導演兼演員賈玲自導自演的新戲，賈玲為這部戲減重50公斤（110磅），帶動該片成為內地春節檔的大熱電影。《熱辣滾燙》改編自日本電影《百元之戀》，賈玲飾演大學畢業後過着頹廢生活的「宅女」樂瑩，及後因愛上拳擊，她在「只能活一次」的思想激勵下，由體重本近100公斤（220磅）狂操練成為拳擊手，在賽場尋找人生目標。

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（即時娛樂）