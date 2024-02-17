狀王之王｜姚子羚預告最惡玲瓏登場 金剛王子涵臨場加戲 (13:34)

王浩信、姚子羚主演的劇集《狀王之王》，昨晚一集講述宋世傑（王浩信飾）一行人以計中計中計，成功欺騙礦工老闆王浩信（彭廸安飾）和官二代談正堂（何浩文飾），奪得10萬両黃金和礦場地契，並將之發給曾遭王浩信迫害的景德鎮百姓。由於宋世傑伸張正義解救當地百姓，獲推舉為狀王之王。「至尊計狀元才」章節結束，下星期結局周將展開最終回「使節姦殺案」，陳浩民即將登場。

經過「至尊計狀元才」事件後，阿九（金剛飾）和小鳳（王子涵飾）感情大躍進。原來金剛與王子涵的感情線是臨時加插，總導演林子聰透露：「拍攝阿九扮談正堂時發現劇本有啲唔妥，所以臨時改劇本加咗阿九同小鳳嘅感情線，之後將後面幾場戲全部改晒，仲要即刻拍，金剛同子涵喺完全冇準備之下背咗4頁對白，最後佢哋好順利咁完成拍攝，好專業！」在最終回「使節姦殺案」的劇情中，阿九將向小鳳告白成功，兩人更會上演深情激吻。不過，他們確立關係後不久，小鳳卻遭逢不幸，阿九知道真相後失控爆喊，間接令世傑與玲瓏感情生變！

王浩信、姚子羚和林子聰日前結伴在社交網開直播宣傳劇集。談到兩位主角不時要反串，子姚自詡在扮男人上很有心得，並分享黐鬍鬚學問。她說：「黐鬍鬚都有分唔同階段，鬚渣黐完之後就唔可以掂，唔小心揩到就會甩咗一忽。鬍鬚就黐啲膠水黐喺嘴唇上面個位，但係就唔可以大笑，因為會勒住！我鍾意扮男人，可以慳番化妝時間。」曾在劇中反串孫阿姐的浩信卻大叫辛苦：「每日要預早兩個鐘開工，如果7點鐘開始拍，我5點鐘就要開始化妝。平時男演員都係提早1個鐘化妝，但為咗靚冇辦法。」

有網友覺得子羚飾演的玲瓏不夠惡，子羚預告：「大家睇落去就知！」子聰透露角色叫「何守信」之謎：「其實原本係叫何守順，點知後期打錯字打咗信字。我原本話寫錯喎，但佢哋話要改好多個字，咁最後就將錯就錯，因為呢個名大家都有親切感！」

（即時娛樂）