亞洲超星團｜丁子朗曬演技流出真眼淚 Rain︰最近和女友分手了嗎 (15:15)

無綫偶像選秀節目《亞洲超星團》今晚（17日）播出的第12集，繼續是超星練習生第3次舞台公演，攻擂隊伍登場，包括演出《Dangerously》的「Dangerously」隊、演出《Make a wish》的「Dream Maker」隊、演出《Bang Bang》的「Super Young High School」隊、演出《初戀》的「HOOK」隊，以及演出《夢想發射計劃》的「夢想調色板」隊。

清一色香港代表組成的「HOOK」隊，成員包括丁子朗、張鎬濂、 黃星綽、區珀豪、冼靖峰、方玉亨、文佐匡和余宗遙。他們以粉紅和粉藍服飾上陣，以代表甜蜜及苦澀的初戀，隊長丁子朗更表示要邀請現場觀眾一同經歷初戀。8子演出時各施各法，歌唱擔當冼靖峰、余宗遙一同曬靚聲，文佐匡與區珀豪齊施展Rap功，方玉亨表演招牌芭蕾舞，丁子朗騷演技，讀對白時流出真眼淚。超星總製作人Rain嘖嘖稱奇︰「你是怎麼樣能夠找準時機正好把那顆眼淚掉下來？」丁子朗笑答︰「要多多練習，或者是多分幾次手，就可以哭得出來！」Rain再追問︰「你最近和女朋友分手了嗎？」引得全場大笑。

另一香港代表黃奕斌（Hugo）所屬的「Super Young High School」隊，8位成員就齊齊化身高中生展示青春活力一面，當中以Hugo的造型最吸睛。身形健碩的他穿上背心大騷強勁臂彎。8人雖然使盡渾身解數勁歌熱舞，惟未能成功俘虜評審的心。Rain表示：「打仗時候，武器最重要。我覺得這首歌和你們不怎麼搭，首先是太複雜，然後是動作沒整理乾淨，第3是你們breakdown的部分，我沒看懂在跳什麼！」

（即時娛樂）