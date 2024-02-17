本尊就位｜謝東閔演呂洞賓獲讚有《西遊記》羅家英影子 (16:08)

孔德賢、謝東閔、陳嘉慧主演的劇集《本尊就位》，下星期進入結局周。呂洞賓被「金翅忘記鳥」喚醒了被封印的記憶後，得知雪花真身是牡丹仙子。當年牡丹仙子為了幫呂祖消滅穿山甲妖，不惜偷去王母娘娘（程可為飾）髮簪，最終因觸犯情誡被貶落凡間經歷10世情劫。呂祖悉真相後內疚不已，為了贖罪願意還俗50年，還雪花一生幸福。他為了做個負責任男人，先後在街邊擺檔兼與木昆（孔德賢飾）求取工資，令呂祖、雪花及木昆之間的人仙三角戀再添變數。另邊廂，木昆仇人利大爺（煒烈飾）抵達五族房鎮，誓要當眾揭破木昆神棍身分。千鈞一髮之際，木昆之前藉藏寶圖尋獲的髮簪發揮神力，成功穩住木昆大仙身分。不過，由於髮簪與當年封印穿山甲妖的髮簪十分相似，一場前所未有的腥風血雨似乎即將來臨。

謝東閔飾演的呂洞賓堅守仙道，經常滿口仁義古文，脫節兼嘮叨，是《本》劇的重要笑料來源。謝東閔的喜劇節奏比之前明顯進步，獲網民稱讚他與韋家雄是《本》劇最出色演員，有網民更指謝東閔的角色有《西遊記》系列中唐三藏（羅家英飾）影子。另外，有網民認為《本》劇是韋家雄的代表作。劇中與謝東閔有不少對手戲的樊亦敏說︰「我同東閔有合作過，佢一向好努力，係抵讚嘅﹗佢個人好直來直去，私下好柔情，對動物好好，亦都好好笑。今次見番佢，我覺得佢笑多咗，演呢個角色時成熟咗。佢好多古裝台詞，都難嘅。佢有啲手勢好似抱拳咁，我都有畀啲意見，希望令佢個角色更好玩。」

（即時娛樂）