鄧麗欣望《飯戲2》票房破上集紀錄 阿Dee送飛吻答謝觀眾 (20:18)

鄧麗欣（Stephy）、何啟華（阿Dee）今日出席賀歲片《飯戲攻心2》宣傳活動，派福米及簽名電影明信片，吸引大批粉絲圍觀。《飯戲2》累計票房破2500萬，阿Dee在活動上送飛吻答謝觀眾，惹來粉絲尖叫。Stephy笑粉絲那麼容易滿足。阿Dee承諾票房再升，他就再加碼。談到魏浚笙（Jeffrey）揚言會重演戲中淋水一幕答謝觀眾，阿Dee說︰「我可以在旁為他補水或幫忙向他淋水。」

Stephy滿意《飯戲2》成績：「開畫首兩天的成績超越第一集的開畫紀錄，我已經開心到癲，但不能忽視，會繼續謝票，希望能可以超越上集的7700萬票房。」談到她在戲中吃雞屁股一幕，Stephy坦言從不吃雞屁股，拍攝當晚她很肚餓，才因應劇情而吃了一口。她說︰「我覺得有少許腥味，但幾好吃。張繼聰就接受不來，吃完後作嘔。」Stephy透露過去幾天農曆年假期和母親到了台灣旅行，阿Dee就與MIRROR成員楊樂文（Lokman）和王智德（Alton）瘋狂打機。

他表示︰「193（郭嘉駿）有時間也寧願用來開車，肥仔（梁業）愛玩桌遊，不喜歡打機。」Stephy指肥仔愛打麻將，兩人早前已竹戰了一場。她說︰「我看中肥仔會打台灣牌，而且計數快。我去年也跟他打過一次麻將，他的牌章很厲害。不過，他今年輸了給我，所以我想約他打多次。」阿Dee自言打麻將技術麻麻，「戥腳」居多。

（即時娛樂）