胡鴻鈞加熱煙彈風波後首現身 承認被公司訓話 會承擔後果 (22:20)

胡鴻鈞上月27日在廣州參與《花都賀歲金曲演唱會》後回港，因攜有數盒加熱煙彈，被海關截獲，即場被沒收，待衛生處詳細檢核後，法庭會發出傳票。胡鴻鈞在事件後，今晚首度出席公開活動，到灣仔擔任「香港結婚節及婚紗展」表演嘉賓，半百粉絲到場舉牌兼大叫「永遠支持你」口號。

胡鴻鈞演出神色凝重接受訪問，就事件致歉：「犯下好大錯誤，令到家人、公司、身邊朋友及歌迷很失望，我要講聲對不起，我對自己也很失望，非常不開心，經過今次教訓，我要向大家承諾，以後一定會對所有事謹言慎行，確保自己不會再犯任何錯誤。」

胡鴻鈞今次幫朋友買加熱煙彈，有否覺得被該朋友累？對方有否道歉？他覺得所有事最大責任是自己，絕對責無旁貸。他因為經常在香港及內地工作，有時可以幫到忙都會幫，但這件事最大責任是自己，要惡補法例，確保熟悉什麼可以攜帶，什麼不可以攜帶。

胡鴻鈞目前等候收傳票，勞煩公司尋求法律意見。他承認被公司「照肺」，願意承擔犯下這件事的所有後果。他說：「這段時間做好多反省，有無工作要暫停，都要跟公司再傾，不過目前有商演和拍攝劇集《執法者們》，都要繼續履行。」他希望能參與拍攝禁加熱煙廣告，藉此幫自己、幫別人：「任何好的事情都願意做，希望貢獻社會」。

（即時娛樂）