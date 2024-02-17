聲夢小花丨姚焯菲想行桃花運 鍾柔美詹天文望入心儀大學 (22:45)

組合After Class成員姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）合力製作用卡紙摺成的小型花擺設，象徵3位17歲「聲夢小花」祝福大家在龍年花開富貴，錦上添花！

她們認為年花品種各有特色、色彩鮮艷且帶有好意頭。Chantel鍾情銀柳，她說：「加入娛樂圈，有聽聞擺桃花可助催旺人緣，有機會都想試行桃花運。」Windy覺得揀什麼花也沒有所謂，最緊要自己心態夠強，思想夠正面樂觀懂得自我鼓勵，好事就會自然來。

Chantel過年前已返新西蘭繼續升學，她最記掛是與家人吃團年飯和應節賀年食品：「新年我必吃最傳統那種深橙色年糕，可以食好多。在新西蘭間中也有下廚，可惜不懂整年糕、蘿蔔糕。另外，最期待還有家人的利市，不是為錢而是想收一份心意祝福。」

Windy與Yumi同是應屆香港中學文憑試（DSE）考生，積極備戰，Windy推掉新春大型花車巡遊演出工作，留家閉關專心溫習。Yumi則照接工作，又跟家人外出拜年。她的目標考入心儀大學：「我想主攻工商管理，讀計數或市場推廣，有興趣將來向商界發展，開設自己品牌或公司。雖然好喜歡和享受在娛樂圈工作，但始終不肯定發展是不是穩陣，讀書是為日後鋪定一條後路。」她希望考完試去日本、韓國或台灣畢業旅行。Windy亦計劃飛韓國或台灣畢業旅行散心：「去年自己受負面情緒影響，會無緣無故心情低落。期望新一年我更樂觀和堅強，考到理想大學，繼續兼顧學業和事業兩邊發展。」

（即時娛樂）