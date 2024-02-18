婚後事｜羅子溢演內斂負面角色感興奮 為保護家人甘做孤獨精 (12:19)

善仁明白當初老婆最喜歡自己的優點、現在成了對方最嫌棄的缺點。（大會提供）

王敏奕飾演的Mira為人率性兼任性、深信愛情無罪，由於自小欠缺父母關愛，畢生愚昧地追求所謂「真愛」。（大會提供）

羅子溢和陳自瑤在劇中演夫妻，並育有一女。（大會提供）

羅子溢飾演的潘善仁雖然才華洋溢、有深厚文學根柢，但由於性格孤僻固執、不欲隨波逐流，多年來只能擔任收入不穩定的流浪講師。（大會提供）

善仁遇上敏奕飾演的自由身編劇Mira，面對Mira毫無保留表達對自己的欣賞及鍾愛，一直善於壓抑及啞忍的善仁終於大爆發，婚外情危機一觸即發。（大會提供）

由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等合演無綫新劇《婚後事》，將由2月26日起逢周一至五晚九點半翡翠台播映。

繼早前發布官方劇照後，《婚後事》由昨晚（17日）起在網上陸續發布不同類型宣傳預告，今日公開劇中主角潘善仁Tim（羅子溢飾）、張明芯Emma（陳自瑤飾）及呂靜海Mira（王敏奕飾）角色介紹。

羅子溢飾演的潘善仁雖然才華洋溢、有深厚文學根柢，但由於性格孤僻固執、不欲隨波逐流，加上不擅交際，即使擁有碩士級學歷，事業發展仍停滯不前，多年來只能擔任收入不穩定的流浪講師。

為幫補家計及配合善仁不願向現實妥協的堅持，陳自瑤飾演的張明芯化身在職母親，並成為家中重要經濟支柱，雖然保障愛女潘悅生活，因而增加與善仁之間的鴻溝。再加上善仁執意要與好賭又多惡習的患病父親潘良（煒烈飾）生活，令飽受照顧者壓力的明芯對善仁埋怨不已；隨著磨擦與日俱增，善仁明白當初老婆最喜歡自己的優點、現在成了對方最嫌棄的缺點，在自尊心全面崩毁的時候，善仁遇上敏奕飾演的自由身編劇Mira，面對Mira毫無保留表達對自己的欣賞及鍾愛，一直善於壓抑及啞忍的善仁終於大爆發，婚外情危機一觸即發。

王敏奕飾演的Mira為人率性兼任性、深信愛情無罪，由於自小欠缺父母關愛，畢生愚昧地追求所謂「真愛」，即使遍體鱗傷亦從不放棄兼懶理世俗眼光，故《婚外情》小說事件爆發後，被定型「花癡」及「小三」。

《婚後事》對於從演多年的羅子溢來說是挑戰，由於子溢的外表陽光正氣，以往多演陽光男孩或是大好人，今次要突破固有形象，飾演壓抑又憂鬱、自覺懷才不遇的才子；還要面臨「致命誘惑」兼陷入婚姻危機！

子溢說：「因為本身一個演員無論幾負面或幾好嘅角色，都應該用心去演，我絕對唔會有任何呢方面包袱。就算要演一個蒙住臉見唔到樣嘅角色，我都會好畀心機去做，因為呢個就係我哋嘅職業，我要尊重。」子溢續指能接到善仁這個角色很興奮：「因為我作為一個演員，好多時都係演出正面角色，今次呢個角色內斂又有少少負面，覺得好大挑戰。」

談到劇中不乏挑戰尺度親熱戲，子溢坦言看劇本時與老婆楊茜堯已知情，並謂不介意：「最緊要個親熱戲係咪必須，同埋我太太係一個演員，佢會明白同理解作為一個演員，係應該為咗個故事同戲百分百投入。」其實《婚後事》拍攝期間正值疫情，子溢透露當時除了開工每日都有做檢測，自己亦盡量與家人保持距離：「盡量唔好接觸咁多，好似避免同枱食飯呀，或者同太太分房瞓，一嚟可以保障屋企人，同時亦可保護劇組。」

（即時娛樂）