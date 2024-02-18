鄭中基感激谷德昭雪中送炭 重演《龍咁威》經典戲碼全場爆笑 (14:06)

鄭中基（Ronald）昨晚（17日）在紅館舉行《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024─香港站》第四場，不經不覺演唱會已經過了一半，昨晚亦有不少朋友到場支持，包括羅蘭、姜大衛、楊偉倫（阿卵）、黃正宜（阿正）等。昨晚Ronald與Band Leader鄧建明（Joey Tang）合唱《心寒》。

隨住Ronald感謝一直支持和幫助過他的人，谷德昭導演現身舞台，2人甫見面即話當年，谷導直言：「Ronald唱歌真係無得頂，但啱啱開始演戲嘅時候唔係好掂㗎﹗」Ronald聞言說：「當時導演就提出一個做法，喺鏡頭後講晒我要做嘅嘢，我就邊聽邊做，最後又真係得喎！」

於是就出現2人在台上，為觀眾重現《龍咁威》經典戲碼，谷導即場導演，Ronald再次飾演龍威因肚痛而錯失同憫情（鄧麗欣飾）捉賊機會，看到台下觀眾捧腹大笑，大家都很享受看Ronald演戲，谷導更祝願他開新戲有新劇本，最好贏埋「香港奧斯卡」（香港電影金像獎）的男主角。

臨近演唱會尾聲，除了萬人大合唱《無賴》， 點唱環節Ronald再度唱出《青春痘》﹑《傷心的小鸚鵡》﹑《美女與野獸》，最後繼續有囡囡Emma壓軸登場，與爸爸合唱《My only one》，在溫情洋溢氣氛下完成第4場演出。

（即時娛樂）