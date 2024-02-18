南優賢單拖開騷勁緊張 派福利贈戒指 跟粉絲近距離接觸 (14:20)

韓國男團INFINITE成員南優賢一連兩場於麥花臣場館舉行《2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日3 - WHITREE> in Hong Kong》，昨晚（17日）舉行首場，今次是他首次於香港舉行個人騷，他直言心情緊張，先以一曲《Hold On Me》、《Rain》等連串快歌，為演唱會揭開序幕，再以廣東話介紹自己，之後工作人員突然送上蛋糕，原來是粉絲為本月8號33歲生日的他送驚喜，粉絲全場唱韓文生日歌為他慶祝，他指以為只是工作人員為他準備蛋糕，不停以廣東話說「多謝」及讚粉絲「世一」，十分搞笑，還透露很想了解香港，早一日來港去了尖沙咀吃炒辣蟹及去了旺角波鞋街。

南優賢及後換上紅色造型，唱出歌曲《Alone》及《I Swear》後，表示已準備了親手製作的戒指送給粉絲，他指來港前已要求粉絲以歌曲《DONE》玩火作主題的造型入場，即是要穿紅色，他亦特別在農曆新年穿上紅色，希望送給粉絲很多福氣，他隨即以攝錄機，捕捉哪位粉絲造型最切合主題，發現有大批粉絲投入參與，且各出奇謀，他原打算共送出6隻戒指，連自己戴的都送出來，但太多粉絲造型突出，他要在台上與粉絲猜拳決定，最終只有5位勝出，他不禁笑道：「好彩自己戴嗰隻守得住。」

南優賢在台上先預告會落台與粉絲作近距離接觸，但先要粉絲應承確保安全，表明粉絲離開座位或衝過來攬住他，他就立刻中斷，隨後他落台獻唱《California》、《My Paradise 》、《Flower》等歌曲，見粉絲亦十分聽話守規矩，他亦大派福利與粉絲握手、一起做心心手勢、自拍及合唱，之後再在台上與台下粉絲大合照，以廣東話高呼「好感動」，他說：「真心好高興作為solo歌手嚟到呢度，真心愛大家，收到好多心意同力量。」以歌曲《Baby Baby》送給粉絲，最終兩度Encore獻唱歌曲《Smile》作結。

（即時娛樂）