TVB賽馬日｜陳展鵬被囡囡錯手插眼 羅子溢拒讓仔女看《婚後事》 (19:36)

陳展鵬和羅子溢今天（18日）出席沙田馬場舉行的《TVB賽馬日》。兩位同樣是暖男爸爸，趁農曆新年放假，陪家人過節。陳展鵬透露帶妻女往泰國華欣旅行，卻發生小插曲，導致右眼通紅，他說：「當時見女兒與太太玩得很開心，我上前想看過究竟，怎知女兒不知道，錯手插中我的眼。其實好小事，都不覺得痛，也沒需要看醫生，是我做爸爸新手不夠敏捷。」他笑言當場有扮痛苦表情，嚇得女兒內疚到喊，獲囡囡惜他補償，展鵬表示眼睛兩日後會痊癒。

育有一子一女的羅子溢，今年新春不用開工。但由於幼子年紀尚小，一家人留港度歲，更陪大女繪畫當親子活動。羅子溢有份主演的新劇《婚後事》將播映，稍後要為劇集宣傳。新劇內容主要談及夫妻關係，他演出時感覺有共鳴，拍得特別興奮投入；

談到劇中有不少大膽鏡頭，他也不打算讓小朋友收看，怕要不停解釋為什麼爸爸惜其他人。問他會否讓太太楊茜堯收看？羅子溢答：「會，但要有我這位家長陪同一齊看，然後在旁解釋其實只是拍攝角度遷就。太太都好明白，只是她看完便會講『輪到我下次拍戲就有quota』。」

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（即時娛樂）