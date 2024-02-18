袁偉豪張寶兒為兒子擺百日宴 有意追龍B湊成「好」字 (21:47)

袁偉豪與張寶兒今晚為愛兒「袁咕碌」袁晞祐舉行百日宴，筵開32席，圈中好友胡楓、汪明荃、劉偉強導演、許紹雄、歐陽震華與太太、譚俊彥夫妻、陳山聰與太太及兒子、陳展鵬與太太及女兒、陳煒、熊黛林與丈夫郭可頌、姚子羚、吳業坤與太太、黃翠如、陳自瑤、何廣沛、羅子溢、謝東閔、朱智賢、胡蓓蔚、王賢誌、區瑞強、林子善一家三口、葉泓聲與陳樂瑤攜兩女、蔡嘉欣、楊梓菁等到賀分享喜悅。

袁咕碌首次公開亮相，精靈活潑，完全不怕見陌生人，面對鏡頭非常淡定。袁偉豪負責抱兒子表現純熟，他表示抱B手勢是網上所學，現在工作後歸心似箭回家見愛兒。袁偉豪讚兒子易湊，與大人愈來愈多互動，開始學認聲，聽到聲音會笑。有否再生育計劃三年抱兩？他笑說：「承你貴言，追龍B？好呀，都想生女湊成『好』字，甚至生夠兩個『好』。」寶兒表示與袁偉豪結婚時適逢疫情，婚禮以簡單為主，趁兒子百日宴大排筵席，完成雙方家長心願。

寶兒產後極速收身，已預備好重投工作，袁偉豪則剛完成兩部劇集，趁放假投入做湊仔公，分擔太太和家傭工作，又可出動珍藏攝影器材幫兒子影靚相。

熊黛林表示忙於湊女，她去年因體弱多病放假一段時間，踏入龍年會多接工作。會否向袁偉豪與寶兒傳授生孖胎秘方？她讚兩人年青和恩愛，在生育方面大有機會，而她就決定封肚不打算再追BB，因年紀大了，有孖女已好滿足，教育方面要花心機，兩個女將6歲，開始打交，她要發惡制止，弄致喉嚨痛，要練溫柔、講道理。

（即時娛樂）