ToNick恆仔去年受情傷及喪父打擊 自揭抑鬱1年：感謝跑步救咗我 (12:09)

趙善恆去年飽受情傷及喪父打擊，令他患了抑鬱1年，幸好跑步「救」了他。（資料圖片/Ig圖片）

樂隊ToNick主音趙善恆（恆仔）去年經歷分手及喪父打擊，情緒備受困擾，更自揭抑鬱了1年兼「爭啲想走」，恆仔今天凌晨在社交平台抒發感受：「有啲嘢好想講，因為我怕我真係會做傻事，我只會講一次，都唔會再回應。

話說啱先有個『朋友』走埋來同我打招呼，咁我客氣咁寒暄咗幾句就算，但同呢位『朋友』對話之後我發現，我真係頂唔順喇﹗

其實我抑鬱咗一年，爭啲想走，感謝跑步真係救咗我好多。上年我爸爸走咗，亦同一齊好多好多年嘅女朋友分手，分咗手之後，當每一個人關心問我點，佢哋都會不經意咁講一句：原來你乜都唔知㗎？

然後我就會聽到一個新嘅人名，我身邊啲同事同埋朋友，之前佢哋唔講比我聽，係唔想影響我，我仲好似一個小朋友咁樣，鍾意創作，想做好每一件事，又好想做啲好嘢出嚟。

作為幕前，又唔想引起不必要嘅風波，費事影響到啲project同客戶，咁就不斷隱瞞自己情緒，扮正常，繼續發放正能量，然後我用咗一年時間處理我嘅心情，我冇死到，其實已經好好彩，但我唔想再扮喇﹗

我覺得夾band好開心﹑我覺得拍戲好開心，我而家都開始一段新嘅感情，而家係向建立一個好家庭方向出發，我淨係想好好地生活，做好我嘅工作，有一個好好嘅家庭，好好經營我嘅團隊，係咁多。

好少打咁多字，但因為我發現我真係面對唔到呢個情緒，唔想工作唔到，生活唔到，唔想開始唔到一段健康嘅新關係。

所以，最重要係唔該咁多位關事嘅『朋友』，唔好再走過來同我打招呼，我唔會公開任何人名﹐只係想你哋知，我唔再係咩都唔知，而家我只想好好生活。」

（即時娛樂）