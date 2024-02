趙善恆自揭抑鬱1年 好友周國賢籲勿放棄：我會陪你一齊行 (12:44)

樂隊ToNick主音趙善恆(恆仔)去年經歷分手及喪父打擊,情緒備受困擾,更自揭抑鬱了1年兼「爭啲想走」,恆仔今天凌晨在社交平台撰長文抒發感受,他只會講一次,之後亦不再回應,恆仔感謝跑步「救」了他,現時他只想好好生活及好好工作,經營好自己的團隊。

不少恆仔圈中好友都留言鼓勵和為他打氣,包括阮小儀﹑盧巧音﹑陳慧敏﹑游學修﹑Sica和朱薰等,而好兄弟周國賢亦寫道:「我知道你喺呢段日子,一定過得非常唔容易,我哋旁人亦冇辦法能夠明白你喺戰場上孤獨作戰嘅真正感受...但係你要相信你唔係自己一個,好多好錫你嘅人,都與你一起同行中!

我認識嘅你一直都好勇敢、好善良同埋其實內裏非常勇敢,非常強壯!唔好放棄,我會陪你一齊行。Vivian Greene 的一句說話:『有時候在我迷路時,會引領我走出情緒迷霧...』“Life isn't about waiting for the storm to pass, but learning how to dance in the rain.”我隨時也在,一直也會在!如果真係避唔到,咁我哋一齊捱。」

