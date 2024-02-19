趙善恆自揭抑鬱1年 好友周國賢籲勿放棄：我會陪你一齊行 (12:44)

周國賢為好兄弟恆仔打氣：「我認識嘅你一直都好勇敢、好善良同埋其實內裏非常勇敢，非常強壯！唔好放棄，我會陪你一齊行。」（資料圖片）

樂隊ToNick主音趙善恆（恆仔）去年經歷分手及喪父打擊，情緒備受困擾，更自揭抑鬱了1年兼「爭啲想走」，恆仔今天凌晨在社交平台撰長文抒發感受，他只會講一次，之後亦不再回應，恆仔感謝跑步「救」了他，現時他只想好好生活及好好工作，經營好自己的團隊。

不少恆仔圈中好友都留言鼓勵和為他打氣，包括阮小儀﹑盧巧音﹑陳慧敏﹑游學修﹑Sica和朱薰等，而好兄弟周國賢亦寫道：「我知道你喺呢段日子，一定過得非常唔容易，我哋旁人亦冇辦法能夠明白你喺戰場上孤獨作戰嘅真正感受...但係你要相信你唔係自己一個，好多好錫你嘅人，都與你一起同行中！

我認識嘅你一直都好勇敢、好善良同埋其實內裏非常勇敢，非常強壯！唔好放棄，我會陪你一齊行。Vivian Greene 的一句說話：『有時候在我迷路時，會引領我走出情緒迷霧...』“Life isn't about waiting for the storm to pass, but learning how to dance in the rain.”我隨時也在，一直也會在！如果真係避唔到，咁我哋一齊捱。」

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（即時娛樂）