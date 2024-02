袁偉豪與張寶兒昨晚(18日)為愛兒「袁咕碌」袁晞祐舉行百日宴,筵開32席,圈中好友胡楓、汪明荃(阿姐)、劉偉強導演、許紹雄、歐陽震華與太太、譚俊彥夫妻、陳山聰與太太及兒子、胡杏兒和老公、陳展鵬與妻女、陳煒、熊黛林與丈夫郭可頌、姚子羚、吳業坤與太太、黃翠如、陳自瑤、何廣沛、羅子溢、謝東閔、朱智賢、胡蓓蔚、王賢誌、區瑞強、林子善一家三口、葉泓聲與陳樂瑤攜兩女、蔡嘉欣、楊梓菁等到賀分享喜悅,場面熱鬧。

群星趁機團年兼敘舊,胡杏兒在社交平台貼出昨晚場內合照,包括她和「奶奶」阿姐合照,「兩婆媳」在20年前已合作拍劇《我的野蠻奶奶》,之後再合作《野蠻奶奶大戰戈師奶》,杏兒在Ig寫道:「Big congratulations to Bowie and Ben for the 100 days of little Hayven, 祝小寶寶身體健康,聽聽話話,錫曬媽咪爹爹,thank you for having us! 好開心見到好多好朋友,最開心見返我的野蠻奶奶!」

