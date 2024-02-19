中年好聲音2｜古淖文獲93分 陳慧嫻嗌冧豬 劉威煌唱出激情 鬥心「歸位」 (14:11)

歌唱真人騷《中年好聲音2》，昨（18日）晚是第十部曲《雙語之歌，累積排名榜 十強隆重登場！》上半場，來到10強爭奪戰，一眾選手戰意高昂，昨晚出場的選手全線獲得80分以上，最終古淖文獲得93分，成為全晚最高分，獲得85分的陳俞霏和獲得82分的鄭梓浩，暫時跌入危險區。

古淖文獻唱《不如不見/Desperado》，他將歌曲的廣東話與英文版本完美融合，加上真摯演出，成功感動評審，獲93分佳績！身為「古粉」的陳慧嫻大嗌冧豬：「你超級投入呢隻歌，好感動到我，你聲音好好聽，你唱《戀戀風塵》有啲震，但呢隻歌你好Smooth，只能夠講咁多，冧冧豬呀！」

張佳添則說：「《 Desperado》呢隻歌我好鍾意，咁我鍾意呢隻歌會挑剔啲，但我聽聽下跟住你唱喎，你唱英文開得好好，到你唱廣東話時，我諗會唔會格格不入呢？點知你又好順咁入到去，你英文、廣東話都係保持住個好靚嘅tone，呢樣唔容易，搞到我唔係好為意你唱緊咩語言，我已經入咗你嘅音樂語言。」

周國豐則讚淖文搣甩招牌手震：「你今晚係參加《中年好聲音2》表現得最好嘅一次，你上次唱《戀戀風塵》係震到阿媽都唔認得，但你今次冇乜點震，你繼續努力有機會贏到比賽呀！」

古淖文接受製作組訪問時透露，梅艷芳是其偶像：「我一路畀人感覺比較妖，其實係受到偶像梅姐影響。」他憶述第一次看到梅姐演出時，便已深深着迷：「細個睇電視見到有個姐姐整到成頭都係生果，唱歌時好風騷、好有型、好有星味，覺得好得意，懂性之後就知道呢個人係梅艷芳。」

另一位亮眼選手是劉威煌，獻唱《衹願一生愛一人/讓我一次愛過夠》的他，一改以往風格，表演充滿激情，獲得92分佳績。出名要求高的伍仲衡大讚：「I Like It，首先你要多謝隊Band，我相信你唱MMO（純音樂伴奏）冇呢個效果，你一開頭嗰句『愛個夠』，我已經想撳18分，呢個先係我認識嘅劉威煌！」

張佳添也說：「見到戰鬥格嘅劉威煌，呢個舞台有時一戰定生死，你今日打咗場好靚嘅仗，唔好畀個鬥心熄。」周國豐則指劉威煌拿出應有真功夫：「今日嘅劉威煌令我覺得你係今日先嚟參加比賽，去到尾段你再唔拎啲飛機大炮出嚟，一個不留神就會畀人Foul。」

（即時娛樂）