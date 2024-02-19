《盜月者》票房將破2000萬 姜濤表演鬧人「垃圾」 若拍續集盼改邪歸正 (15:25)

Anson Lo說：「因覺得自己剛病好，已經5日無剃鬚，覺得粉絲未見過我啲鬚長到咁，新鮮嘛！就分享給大家看。」（林祖傑攝）

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）及導演袁劍偉，昨晚（18日）到尖沙咀為賀歲片《盜月者》謝票活動，吸引大批粉絲到場支持，眾人分享拍攝感受。

3位「鏡仔」及導演於謝票場解答觀眾疑問，首演反派的姜濤指演第一場落樓梯戲時，十分緊張，他說：「當所有手下站起來時，其實我有點怯，後來要告訴自己，作為演員要相信不出聲就有氣勢這件事。」

被粉絲問到戲中被Edan及Anson Lo等欺騙，如能對付會怎樣做？他即道：「我諗會加入他們，如有續集想改邪歸正，都幾得意，很想加入他們做任務，但我冇乜用，剩係識得點人做嘢。」

Edan即笑他只識鬧人垃圾。導演分別大讚姜濤槍法準，Anson Lo將前期柔弱、中段反轉的暖男掌握得很好，又表示這套戲成績好，有機會拍續集，離開前他更逐一摸3位「鏡仔」下巴，貫徹謝票小傳統。

姜濤、Anson Lo及Edan受訪表示，這套戲坊間反應及評價比想像中好，加上票房將突破2000萬，所以很開心，希望更多人觀賞。Edan指導演目標票房是6000萬，自己已承諾4000萬票房露「八月十五」答謝粉絲，還指Anson Lo會露「八月十五」正面，問姜濤及Anson Lo會否露什麼？2人詐傻扮懵，笑指Edan露「八月十五」，連Stanley（邱士縉）都不夠他來，Anson Lo稱不知什麼是「八月十五」，姜濤表示既然粉絲喜歡他戲中角色鬧人「垃圾」，達2000萬票房就會鬧畀粉絲睇。

3子演唱會後輪住病，他們大致上已痊癒，但還有點咳嗽和鼻水，問可擔任影響巡迴演唱會表演？Edan說：「好彩完成香港演唱會後即病，不會影響到之後的巡演演唱會。」

Anson Lo病後的確影響到跳舞，他說：「有服藥，希望巡唱之前，連少少病都沒有，之前開騷大家在台上不停咳，件事非常不好看，不過已盡力，希望之後不會這樣。」

姜濤表示會服藥調理身體，應該不會影響到演出，他表示如4月生日在港，便看看怎樣慶祝，問可擔心不在港影響 「姜濤灣」盛况？他說：「隨緣啦！我擔當不起改變銅鑼灣這個名。」

姜濤及Anson Lo於過去情人節分享於社交網分享留鬚照片，問為何這樣做嚇粉絲？Anson Lo說：「因覺得自己剛病好，已經5日無剃鬚，覺得粉絲未見過我啲鬚長到咁，新鮮嘛！就分享給大家看。」姜濤笑道：「我就很快刪除了，覺得自己好似太樣衰，當刻真的有偶包，有鬚又有黑眼圈，狀態好差。」

（即時娛樂）