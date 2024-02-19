尹光澳門開騷座無虛席 光B向公司請假充電休息 (17:03)

「《過大海系列》之尹光Fly High演唱會」，日前在澳門百老匯舞台完成，全場座無虛席，尹光（光B）在台上獻唱多首經典金曲，和全場觀眾歡度High爆春節晚上。

尹光甫出場便如香港旅遊大使般，聯同多位女舞蹈員，以《大笪地》和《廟街》兩首描繪香港兩個最有特色的地方歌曲，炒熱現場氣氛，之後的《你阿媽大減價》和《數波波》推高現場觀眾情緒，光B唱完幾首歌後說：「今年係龍年，先喺度祝福大家龍年行好運，龍馬精神，好唔好？」觀眾齊聲說好，光B續說：「大家最緊要拍掌，有掌聲，食雞精；若果沒有掌聲，則食檸檬精。」

光B換過衣服再現身，分別和澳門網紅馬介休、霍哥及中村與子龍，分別表演3首金曲，他講解3首歌歌詞含意，他說可能是踩界，但絕不咸濕。之後光B和另一位歌手小肥合唱《潮神》，這也是小肥首度在台上Rap歌，他佩服光B不用看提字器，也能把整首歌唱出來。

及後光B唱出《一人之境》、向許冠傑致敬的《半斤八両》、《浪子心聲》和《財神到》。光B唱《財神到》時，更到台下和觀眾握手，最後他《Dear Myself》為演唱會劃上句號。

尹光完騷後很滿意自己在演唱會表現和觀眾反應，看到觀眾靜心欣賞他唱《Dear Myself》令他非常感動，他也欣賞今次演唱會把港澳藝人及 音樂人同場交流，看得出主辦單位心思。忙完手頭上的工作後，光B已向公司申請假期，稍作休息充電後，為下半年的工作輸入新動力。

（即時娛樂）