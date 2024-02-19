獎門人｜麥美恩扮「龍兒」 超高髮髻搶鏡 得獎後接洽不少司儀Job (17:35)

黎諾懿正構思監製新節目與小朋友有關，不過兒子漸長大開始難控制，而且已經出鏡多次，新節目未必找他再亮相。（林蘊兒攝）

錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、郭柏妍、黎諾懿、張振朗、劉穎鏇、劉佩玥等，前晚錄影節目《奬門人元宵感謝祭》。麥美恩模仿林青霞在電影《鹿鼎記II神龍教》演教主「龍兒」的超高髮髻經典造型，成功搶鏡。她更鬼馬地將《萬千星輝頒獎禮2023》「最佳女主持」獎座，藏入髮髻內，節目中開場時她突然取出，像寓意要中「頭」獎。

麥美恩指搞笑造型是她自己提議，原本想扮林青霞的「東方不敗」，後來改變主意。她感謝服裝部同事幫手設計，雖然戴上巨型髮髻不算很重，可是感覺如演京劇佬倌需蹙眉蹙眼。

麥美恩由年三十晚連續開工忙到年初四，相信是好兆頭，盼年頭做到年尾，派利市也特別開。她承認得獎後，獲不少活動邀請任司儀，工作已排至4月。

黎諾懿年廿七帶長子往北海道滑雪，年初七才返港，太太和幼子沒有同行。他爆兒子首次見真雪玩得很開心，學滑雪亦有天分，不捨得回港。黎諾懿正構思監製新節目與小朋友有關，類似《爸知弊！你嚟湊吖！》，不過兒子漸長大開始難控制，而且已經出鏡多次，新節目未必找他再亮相。

張振朗新春放假陪家人兼討利市，更賣口乖主動稱呼黎諾懿為「黎監製」及「黎老闆」，非常識做。他期望新一年有機會能自薦唱自己有份主演的劇集歌，因為唱出感覺味道更濃。

（即時娛樂）