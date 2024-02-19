相隔12年再續「兄弟情」 王浩信獲封「最靚女宋世傑」 姚子羚少拍喜劇感壓力 (23:21)

王浩信與姚子羚在劇集《狀王之王》飾演鬥氣夫妻，今次是他們繼劇集《好心作怪》後，相隔12年再結戲緣。王浩信被網民封為「史上最靚仔的宋世傑」，他笑言應該是「最靚女的宋世傑」，他希望𧨾到觀眾一笑，是最大滿足感。

王浩信與姚子羚相隔12年再合作，姚子羚一直想跟王浩信再結戲緣，她說：「我以前都同浩信講過：兄弟，不如再合作。因為我本身好欣賞浩信的演技，點知講完即刻成事，肥仔聰（林子聰）就搵我哋演《狀王之王》。」

談到今次拍攝，浩信說過程都經過好多波折，在橫店拍攝時是疫情期間，好多制度上要遵守，那時需要隔離，而天氣由熱拍到最後凍凍哋，男演員剃光頭會驚曬燶頭皮變兩截色，不過感覺清爽。

姚子羚較少拍喜劇，她感到有壓力：「我不太熟悉喜劇這件事，點樣先可以令觀眾笑我是零概念。但我相信導演同埋拍檔，大家配合去做，拍完發覺演喜劇需要好多能量，可能拍一場搞笑戲等同拍一場情感崩潰戲，釋放的能量一樣大，是不容易，但過程好開心。肥仔聰是一個好好的導演，會令到演員好放鬆，他覺得在這個狀態演喜劇才舒服，他亦好歡迎大家畀不同的想法，去撞一啲火花出來。」

王浩信說：「我覺得肥仔聰在周星馳先生身上學習到的喜劇經驗、心得、節奏，有好多放在劇中，我哋作為第一次合作的伙伴來講。好有火花。今次《狀王之王》是好的喜劇劇本，作為演員好開心如獲至寶。今次好多謝達明（張達明）、肥仔聰控制住成個戲的節奏，一齊做到好作品有滿足感同開心。」

之前有不少前輩像張達明、周星馳、黃子華等都演過宋世傑，而王浩信被封為史上最靚仔的宋世傑，他會否怕有比較？用另一種方法演繹？王浩信笑說：「我都不知，第一次同肥仔聰合作，應該是多謝大家覺得我是史上『最靚女的宋世傑』。今次為作品付出好多心血同好多第一次，是我最鍾意的喜劇作品。我對會否令觀眾笑有期待值，想𧨾大家笑，對我來講作為演員的工作，能令觀眾笑是好大的推動力同滿足感。」

王浩信雖然去年約滿離開無綫，他覺得公司對他仍然好好：「安排《狀王之王》播出，我現在又拍攝新劇《黑色月光》同楊茜堯合作，是好好的對手。好多謝公司在我選擇行這條路之後，仍然好照顧我。現在成個市場的風險愈來愈高，繼續有工開是正的，（現在自己處理工作跟以前有大公司照顧的分別？）我就是想嘗試這種不同的事，有創業的心態。有同事幫忙處理分擔，讓我可以專心拍戲，現在這個狀態還OK。我是一個好鍾意不斷跳出舒適圈的人，人生過得好快，好似我同子羚上次合作已經是12年前的事，大家都成長好多，趁仍然有能力的時候去探索，否則有少少對不住自己。」

姚子羚的「胡說八道會」姊妹相繼離巢，她有否想過外闖？她說：「對我來講演員是娛樂事業，最重要是團隊同合作的伙伴，是個人的事，不會因為好姊妹選擇去其他公司，而影響到我。我不會局限自己的，公司都好支持我做自己喜歡的事，好似我同姊妹去做演唱會。未來我都想試做舞台劇，覺得在演出不同的劇目上，對演戲會有成長同得着。」

（即時娛樂）