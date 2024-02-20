李龍基未婚妻涉逾期居留今提堂 被控6罪 申請保釋被拒 (12:30)

73歲李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）涉逾期居留遭入境處扣查，今晨於沙田裁判法院提堂。

王青霞早上8時許由入境處車輛送抵法院，身穿白色T恤及黑色外套的她素顏及戴了口罩，面容憔悴。法庭宣讀證供及6項控罪，包括（1）為取得入境證而作出虛假陳述；（2）使用虛假文書；（3）違反逗留條件，違反香港法例第115章入境條例第41條，被控於2003年3月26日獲入境事務助理根據入境條例第11條准許在香港入境的人士，違反有效的逗留條件，逗留直至2020年2月9日為止，而在2023年3月26日仍留在香港；（4）向根據或為執行入境條例第II部而合法行事的入境事務主任作出虛假申述；（5） 違反逗留條件，違反香港法例第115章入境條例第41條，被控於2024年2月17日在香港身為獲入境事務助理根據入境條例第11條准許在香港入境的人士，違反有效的逗留條件，原在港逗留至2023年4月24日為止，而在2024年2月17日仍留在港；（6）管有虛假文書，當中涉及聲稱獲萊頓大學頒發工程學碩士學位、Pacific States Aviation發出的畢業證書副本

王青霞對所有控罪表示明白。辯方申請保釋，控方反對，裁判官指法庭經仔細考慮，針對被告人的證供及警誡下招認，表明這類型案件根據上訴庭量刑指引，一經定罪要面對長時間監禁，故拒絕保釋申請。辯方就申請保釋2月28日早上9時半再次提訊，案件押後至4月16日再訊，其間需要還押。

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（即時娛樂）