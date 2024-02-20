未婚妻涉逾期居留被控6罪還押候審 李龍基︰一定同佢結婚 (15:30)

未婚妻王青霞涉逾期居留被控6罪還押候審，李龍基坦言為對方將所有事收收埋埋而生氣，但強調只要對方肯改過，一定會原諒她及與她結婚。（資料圖片 / 明報製圖）

73歲李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）涉逾期居留遭入境處扣查，今晨於沙田裁判法院提堂，被控為取得入境證而作出虛假陳述、使用虛假文書、違反逗留條件等6項控罪。辯方申請保釋被拒，案件押後4月16日再訊，另2月28日再處理其保釋覆核。王青霞於下午1時40分由懲教署囚車送離法院。

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身在廣州工作的李龍基對王青霞申請保釋被拒表示失望。他接受《明報》訪問時一度哽咽︰「非常之掛念佢，亦好擔心佢﹗一齊咁耐，未試過分開咁耐，希望早啲完成工作，早啲返嚟睇吓佢點。話唔擔心就假，我非常之擔心﹗」李龍基表示回港後會先見律師聽取意見，看看怎樣的安排最好。

王青霞被控為取得入境證而作出虛假陳述及管有虛假文書等，裁判官表明一經定罪要面對長時間監禁。李龍基被問到可有為未婚妻欺騙他而生氣時說︰「我再重申聲明一次，我一定會娶佢﹗佢以前做過嘅，我真係好嬲佢，嬲佢啲咩呢？乜嘢都收收埋埋唔同我講，唔同我商量，我係嬲佢呢一點啫！老實講，如果佢同我商量，唔會搞到今時今日咁嘅事。唉，我再一次聲明，佢以前嘅過錯，已經得到好大報應，佢應該會重新改過。重新改過嘅話，我一定會原諒佢，亦一定會同佢結婚。我會娶佢！」

（即時娛樂）