鄭中基紅館尾場｜古天樂反客為主 邀梁詠琪193上台 分享日夜繽紛之道 (17:06)

鄭中基（Ronald）昨晚舉行尾場紅館演唱會，請來古天樂（古仔）擔任演出嘉賓。古天樂於安歌環節現身，全場起哄，他一邊跟觀眾握手、合照，一邊幫Ronald收利市及笑言︰「Ronald開個唱順便『籌旗』，很犀利！」Ronald回憶當年兩人合作拍攝《家有囍事2009》而認識，當時見古天樂少說話，自己就不停說話引他笑，因而成為朋友。Ronald續說︰「古仔做很多功課，為了上鏡不水腫，會在開工拍戲時提早幾小時起牀。他的地位雖然高，但不介意幫工作人員拿重物。」古天樂回憶在無綫年代常要上山拍外景，因此養成幫手搬物件的習慣。

未幾，古天樂反客為主，邀請捧Ronald場的梁詠琪、男團ERROR成員郭嘉駿（193）與梁業（肥仔）、胡子彤、陳明熹及林家熙（Locker）一起上台聊天。Ronald自言首次當演唱會監製壓力大致失眠、發台瘟，請教古天樂開騷不蝕本的方法，古天樂說︰「很簡單﹗你開演唱會多不多跳舞？不跳舞的話就開日、夜場，連綵排也賣飛讓觀眾入場看，變成《日夜繽紛2024鄭中基巡迴演唱會》。」古天樂請眾人發表意見，但叮囑193不要再說錯話。193說︰「公司肯聘用我已蝕錢﹗」肥仔續說︰「公司用做善事的心就會快樂。」古天樂聞言笑193現在說話變得保守。

梁詠琪認為開騷請朋友上台最能慳錢︰「你看修哥（胡楓）92歲開演唱會請幾多嘉賓﹗」古天樂笑梁詠琪20年後也能做到。Ronald要求古天樂開金口獻唱，梁詠琪更點唱《男朋友》。古天樂最後與台上眾人大合唱，他臨落台時說︰「我與Ronald、梁詠琪曾經合作拍電影，其他台上嘉賓就是我們的下一代，希望大家多多支持。」

（即時娛樂）