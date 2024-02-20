鄭中基感激古天樂畀面變開籠雀 尾場預咗超時要罰錢 (17:51)

鄭中基（Ronald）昨晚完成6場紅館演唱會後受訪，表示開騷前兩星期病倒，體重跌至133磅，腰圍只得30吋，加上這次開騷身兼多職，壓力大，影響演出時發台瘟，完成香港站後要休息幾天，才開始為下月的2場台灣個唱綵排。Ronald透露下月會帶埋女兒Emma去台灣，但女兒返學沒時間綵排，屆時不會上台獻唱。談到Emma擔任演出嘉賓，他說︰「有次跟Emma到學校合唱，見她表演前做足準備工夫，所以決定今次開騷請她上台。她聽到被邀請演唱，十分驚喜。」

Ronald感謝MIRROR成員江𤒹生（AK）自薦做嘉賓。至於尾場現身的古天樂，他說︰「我一早請了他做尾場嘉賓，沒想到他給我面子，說了那麼多。」雖然尾場個唱超時被罰錢，Ronald直言早有心理準備，不會要古天樂找數。農曆年開騷，搭建舞台的工人成本是平日的3倍，Ronald稱完騷未計數，希望不會蝕錢︰「古天樂建議開日夜場封蝕本門？如果我沒中新冠病毒，相信能做到。我要再練氣，不希望健康受影響。我從前跑步跑5公里，病癒後跑1公里已感覺像跑了5公里，現在要慢慢恢復跑3公里。」

至於會否開Part 2演唱會，Ronald說申請紅館檔期不容易，再開的話或考慮另找場地做戶外騷。談到日前取消騷後在紅館外跟粉絲見面及簽名，他解釋︰「我見到有粉絲頭壓鐵欄，後排很多人又迫又推，沒辦法，所以要停。」至於加拿大站宣布延期，Ronald稱仍然等待新進展。

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（即時娛樂）