李彩華繼續追求愛情 望結識靚仔男友 實現當母親夢想 (20:23)

今年40歲的李彩華（Rain）2019年與內地商人黃彥書結婚，惟夫妻關係只維持了短短19個月。婚姻觸礁的她未留下陰影，曾再次投入新戀情，但年幾前已跟另一半分開，目前單身一個人。踏入龍年，Rain坦言想有段好姻緣，行個桃花運。當日離婚的打擊未有令她對愛情卻步，但日後是否再婚則要考慮清楚。「我結過婚，婚姻對我來說沒什麼特別。婚前婚後，我也是一個個體，從來沒想過婚後被照顧，依靠另一方。結婚對我來說，反而多了一份困擾，自由度少了。我與前夫性格不合，我不愛拖泥帶水，就結束短暫的19個月婚姻。」

藝人常與不同人士接觸，過程中難免會跟異性傾談和合照，Rain覺得前夫當時未必諒解到她的工作。圈中人或能更理解這一點，Rain表示曾經相戀的都是圈外人，目前的追求者也不合適。「我沒特定擇偶條件，最重要是雙方能溝通、有共同喜好。」Rain喜歡孩子，離婚前曾想與丈夫生兒育女。「我離婚後已雪卵﹗希望早日找到個靚仔男友，令我能實現當母親的夢想。去年，我養了小狗Creamy，牠令我母性大發，更覺得自己適合做母親。為了夢想成真，我可以要仔不要公，哈﹗」

Rain近年在內地發展很吃得開，她否認是圈中小富婆，說仍要努力工作，新一年未有工作計劃，事業與感情一樣隨緣，但希望可以再踏樂壇，推出新作品。談到去年參與內地綜藝節目《乘風2023》被淘汰，Rain仍然深深不忿。「如我技不如人就無話可說，但明明比一些人好卻被淘汰，就很不公平﹗我當時接受不到，失去自信心，因覺得委屈而嚎哭，向閨密訴苦。我怕在港的媽媽擔心，我瞞着她，叫她放心，說自己沒有事。後來，我想通了，只不過是一場遊戲。」

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（即時娛樂）