趙善恆被指當年先出軌搭上小花好友 兼想借醉親吻Ivy So (14:04)

COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）在Ig限時動態上載寫有「並非事實」的黑底白字圖片，回應趙善恆拍攝劇集《和解在後》時想借醉親吻她的傳言。（蘇雅琳Ig圖片）

ToNick主音趙善恆被指當年與譚杏藍拍拖時先出軌，搭上女方的前化妝師；拍攝劇集《和解在後》時，曾想借醉親吻COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So），因Ivy So拒絕而未能成事。（資料圖片、蘇雅琳Ig圖片 / 明報製圖）

樂隊ToNick主音趙善恆（恆仔）日前（19日）在社交平台自揭抑鬱一年，「爭啲想走」，原因是去年2月與拍拖10年的女友譚杏藍（小花）分手及4月父親離世的打擊甚大。他在文中表示與譚杏藍分手後，慰問他的朋友都不經意地說一句「原來你乜都唔知㗎」再加上一個新的人名。恆仔直言「面對唔到呢個情緒」，已有新戀情的他希望開始一段健康的新關係，因此呼籲關事的「朋友」們不要再跟他打招呼。

不少網民事後湧入譚杏藍的社交網，認為譚杏藍當日出軌在先，給恆仔「派帽」。與恆仔分手後半年已有新戀情的譚杏藍隨後在社交平台發文，稱對人對事問心無愧，希望內心傷口 能慢慢癒合，並表示「真心祝福你們，兩位都曾經是我最親近的人，過得幸福快樂。今天是你演唱會開賣的大日子，祝一切順利」，疑質疑恆仔的社交網宣泄文章為谷演唱會票房。

昨天有報道指有爆料者稱是恆仔性格「花弗」，早在2021年仍與譚杏藍拍拖時，已偷偷搭上女方的前化妝師兼好友Kylah，譚杏藍知道後主動提出分手。報道更指恆仔拍攝劇集《和解在後》時，曾想借醉親吻COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So），因Ivy So拒絕而未能成事。不過，Ivy So昨晚在Ig限時動態上載寫有「並非事實」的黑底白字圖片回應報道。

（即時娛樂）