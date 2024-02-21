李龍基大欖懲教所探未婚妻激動飲泣︰可能係我間接累咗佢 (16:35)

李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）因涉在港逾期居留，被控為取得入境證而作出虛假陳述、使用虛假文書、向入境事務主任作出虛假申述、管有虛假文書及違反逗留條件等6項控罪，保釋申請被拒，目前在大欖懲教所還押，4月16日再訊，另2月28日處理其保釋覆核。李龍基今晨10時半從廣州乘搭高鐵回港後，立即開車前往大欖懲教所辦理核實身分手續探望未婚妻。心急的他抵達大欖懲教所時更長驅直入，將座駕泊在懲教所職員車位，被職員指示將車駛離懲教所。李龍基及後在懲教所職員指示下到登記處填寫探訪表格，之後隨其他探訪人士乘坐專車進入懲教所。候車期間，李龍基突然心情激動，拿出手帕背向傳媒飲泣，哭至雙眼通紅。

他表示出事後獲不少圈中朋友慰問，強忍淚水嘆氣道︰「我覺得流年不利，犯太歲，我已經攝太歲去化解。」李龍基知道王青霞被控6條罪，他以為未婚妻只是逾期居留，沒想到「原來咁大鑊」。他說︰「好多事我都唔知原來咁大鑊，我以為只係逾期居留，唔係大件事。原來好多事，我都唔知。（有冇見過Chris偽造文件？）我從來未見過﹗佢講我就聽，冇深究。作為未婚夫，我冇理由樣樣嘢都懷疑同Check佢，否則就係唔畀面、唔信任。佢講得出嚟，我就信。（有冇嬲佢？）冇，我只係嬲佢有事唔同我商量。」

李龍基進入懲教所，前後逗留了約20分鐘後離開。他離開時再受訪，揚言等王青霞一出來就結婚，希望她現在什麼事也不要想不要擔心，不要理會外界說什麼，總之彼此知道對方是真心就夠。李龍基說︰「經過呢個教訓，我相信佢一定會變番好，唔會再有咩事唔同我商量、欺騙我。我相信佢唔會，呢個教訓好大。」李龍基認為王青霞那麼大個人，一定會有舊情史，但強調對方跟他一起時從沒一腳踏兩船，更指王青霞的前度不適合她。

對於外界質疑王青霞為錢才跟他一起，李龍基說︰「我當住藍天白雲發誓，我識佢咁多年，佢從來冇喺我身上搵過任何一個斗零，呢個絕對﹗我啲錢放喺屋企，佢買餸就去拎，但從來冇攞多。有時我放低10000蚊、20000蚊，佢就拎100幾十去買嘢，最多都係2000幾蚊。咁多年來，如果我發覺佢真係為錢，唔會發展到今時今日。」

對於王青霞涉偽造文件，李龍基指未婚妻其實都是受害者，在申請其中一張證書上受騙，他會找出證據為未婚妻洗脫嫌疑。 他表示王青霞有道歉︰「佢覺得累咗我，我覺得唔係。既然發生咗，我會堅強面對，希望佢都係。唉﹗希望佢受到教訓，重新做好人。我唔需要問佢仲有冇嘢呃我，如果佢經過咁大挫折都唔坦白，我唔可以原諒，但我感覺到佢已坦白一切。等佢出番嚟後，過番啲好日子。」他自言年紀大，不知道明天會發生什麼事，突然「走」了也不出奇，因此王青霞疫情期間不想隔離，想一直留在他身邊才會想歪。李龍基嘆︰「可能係我間接累咗佢。」

李龍基不明白為何那麼多人要針對王青霞，像很妒忌她似的，令事情愈變愈大，不排除有人寫信舉報王青霞，令入境處展開調查。李龍基知道外界擔心他受騙，重申未有將7個物業轉名至女方名下，他7個物業是給了前妻作為離婚補償。李龍基強調︰「我依家名下冇物業，錢又唔多，佢仲跟住我，咁就證明佢唔係為我啲錢，佢真係鍾意我呢個人，鍾意我性格，大家興趣相似，至合得來，佢搵到個Right Man。」

李龍基坦言王青霞在這宗官司沒什麼勝算機會，目前只希望法官能網開一面，減輕判刑，他會寫求情信。他指王青霞日後重獲自由後會被遞解出境，但不成問題，兩人可在內地結婚及定居。說到這裏，李龍基再次激動起來，哽咽表示︰「我答應佢，佢出嚟，我一定會娶佢，一定同佢結婚，所以我叫佢唔好擔心，喺邊度簽字都冇所謂，不過好大程度會入國內簽字。」他表示王青霞的父母目前在德國，未知女兒出事，他會先徵求未婚妻意願，才決定會否通知2人。李龍基強調至今仍然選擇相信王青霞，有信心能改變她，相信她有能力反省，未來一定會走得好。

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（即時娛樂）