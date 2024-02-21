炎明熹參與拍攝許冠傑音樂特輯 向歌神拜年 獲讚唱歌好聽 (18:49)

「歌神」許冠傑（Sam）將於下月尾在紅館舉行3場《許冠傑最緊要好玩演唱會2024》，3晚的演出嘉賓分別是龍婷、炎明熹（Gigi）及梁詠琪。許冠傑早前為TVB拍攝的音樂特輯《最緊要許冠傑》將於本周六（24日）播出，炎明熹亦有份拍攝，取景地點是阿Sam的Band房。拍攝當日適逢新春佳節，炎明熹帶同賀年禮物向歌神拜年。她按門鐘後，阿Sam親自開門迎接，並即時送了她一封大利市。炎明熹送上的賀年禮物，原來是阿Sam喜歡的豹紋圖案大毛巾，讓對方做完運動後使用，十分貼心。

炎明熹能當阿Sam演唱會嘉賓，覺得十分榮幸。她好奇為何被歌神選中，阿Sam說︰「我看過你唱《浪子心聲》，唱得非常好﹗我十分感動，很喜歡聽，希望你可以唱給我聽。」炎明熹回應：「很多人對這首歌有共鳴，所以我希望能帶出那種感覺。我現在唱一次給你聽，希望你可以指點一下。」炎明熹在阿Sam以木結他及許冠文兒子許思維彈琴伴奏下唱出《浪子心聲》，唱完後獲阿Sam連聲讚好。阿Sam親自揀選了陳百強的《冬戀》與炎明熹合唱，炎明熹亦把握機會向歌神請教，如何可以把他的歌曲翻唱出最佳效果。兩人一彈一唱，透過音樂加深彼此的了解，期望能在演唱會上擦出意想不到的火花。

練習過後，炎明熹說︰「知道可以做Sam哥的演唱會嘉賓後，我真的很緊張，希望能藉此機會從前輩身上學習到不同的東西。我覺得Sam哥非常友善﹗雖然我們不熟悉，但他永遠以笑相待，我希望自己能夠加油！」

（即時娛樂）