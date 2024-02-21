高海寧望搣甩「豆腐Ling」外號 黃智賢拍裸跑戲壓力大 (19:51)

高海寧、黃智賢、周嘉洛、謝嘉怡、吳偉豪、游嘉欣等，今日出席新劇《武林》拜神儀式。高海寧在劇中飾演表面是美容師的隱世高手，與黃智賢是前度關係。她笑言對黃智賢又愛又恨，兩人更有場對打戲。劇中演員開拍前為動作場面練習功夫，高海寧說︰「我要在劇中耍雙刀，早在拍攝《飛常日誌》時已開始練習。我本來耍豬肉刀，但感覺太重難揮灑自如，所以改玩雙刀。我還要做一字馬，但仍未練成，拍至那場戲再算。我從前拍動作戲很容易受傷，因此有個外號叫『豆腐Ling』。我現在已升級為『油豆腐』，希望可成為『炸豆腐』。」黃智賢在劇中的動作戲以拳腳功夫為主，他自言很久沒拍動作戲，因此兩個月前已開始操練。高海寧透露黃智賢在劇中有場裸跑戲，黃智賢說︰「我要只穿內褲周街跑，心理壓力很大。現在仍未拍這場戲，我要保持住見得人的身形。」高海寧聞言稱十分期待。

飾演的士司機的周嘉洛剪了一個「栗子頭」髮型，十足韓星朴敘俊在韓劇《梨泰院Class》的造型。他否認模仿︰「絕對沒這個意思﹗朴敍俊是靚仔的栗子頭，我是壞了的栗子頭。」周嘉洛稱其角色懂十八般武藝，會有騷身形的場面，因此正操練體能。他說︰「由拍正劇開始，我就想拍打戲，今次夢想成真，很開心﹗雖然快開工，但我的身形完全未進入狀態，要加把勁﹗」謝嘉怡與周嘉洛在劇中有感情線，久未露面的她消瘦了，她說沒刻意減肥，可能年紀漸長，再沒有Baby Fat。游嘉欣為劇集剪走長髮，她坦言不捨得，剪髮時幾乎流眼淚，但現在覺得短髮容易打理。

（即時娛樂）