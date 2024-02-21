陳浩民首與王浩信交手感無形壓力 7字真言保鮮夫妻感情 (21:12)

陳浩民在無綫劇集《狀王之王》中飾演清末著名狀師陳夢吉，跟飾演宋世傑的王浩信在公堂上唇槍舌劍。入行30年，陳浩民演戲經驗豐富，但跟兩屆視帝王浩信交手時有無形壓力，差點被角色考起。「其他演員開工了幾個月，他們已很熟絡，我卻在劇集快煞科時才加入，未有足夠時間揣摩角色。我飾演的陳夢吉是個性格冷靜、思路清晰，說話時帶點亢奮的人，而且有很多對白，加上總導演林子聰為令劇本更好，常臨場『飛紙仔』修改早已背好的劇本，因此經常忘記對白要NG。雖然大家早已習慣，但行內有句術語叫『吞生蛇』，真的不容易﹗」

相隔16年回巢拍劇，陳浩民開工時遇上不少舊雨新知，加上大家都以廣東話拍攝，感覺特別親切。「開工時的感覺似舊生聚會，勾起很多回憶，想起年輕時與姚子羚拍完劇後和一班朋友消遣；又想起近10年與林子聰合作過不少內地劇。我有年跟他們一起工作，對足300天，比我和家人見面的時間更多，大家十分老友﹗」早在2007年已北上發展，陳浩民已多年沒拍香港劇集，他坦言擔心被香港觀眾遺忘，不排除日後再拍無綫劇。「有時候，坐車時會被司機追問何時返香港拍劇，發覺觀眾仍對我有少許留戀。這次返無綫拍劇，是我等了很久的事。既然有人想看，我就先拍一齣古裝劇，何時演時裝劇就未知，日後再算。」

陳浩民近年定居內地，但最近一家六口又回流香港居住。「幾年前因疫情關係，我們搬到內地居住，現在情况回穩，我們為令小朋友學好廣東話決定返香港。如日後有機會再返無綫拍劇，也近開工地點，較為方便。家人回來後，特別是小朋友已適應香港生活。我們曾在泰國、上海、長沙居住，他們3年轉了4間學校，轉校對他們來說是家常便飯。」

與太太蔣麗莎結婚13年，陳浩民一直緊守「七字真言」，來保鮮夫妻感情。「很簡單，『太太永遠是對的』﹗即使我沒錯，都要認錯，否則只會贏道理，輸感情。我們從沒吵架，只會帶着情緒討論。我們早在結婚時已協議，小事她決定，大事我作主。我們婚後沒發生過大事，一切在她的眼中都是小事，便一切由她作主。我也不愛爭辯，對很多事也沒所謂，很放心由太太話事。」

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（即時娛樂）