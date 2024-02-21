《会社人間》首度合作 王耀祖欣賞張紋嘉是有準備的人 (23:42)

音樂劇《会社人間》2月23日三度公演，王耀祖（阿祖）於2019年首次參演此劇，再度演出是同一角色Jason，女主角今次換上張紋嘉（Crystal）。

阿祖5年前曾演同一角色，當年此劇為他帶來競逐香港舞台劇獎最佳男主角機會，但他印象深刻是當時正發生社會運動，演出前最擔心會否封路要取消，演出後又擔心觀眾是否順利回家。在忐忑心情下大家決定無論發生什麼事，只要做好演出，這感覺好難忘。他再演職場新鮮人Jason，有感現在的年輕人較Smart、自我、有想法，而以前會較踏實，他演繹要作適當調整。

Crystal近年不乏演舞台劇機會，但今次接演《会社人間》她還是緊張，因其他演員來自演藝學院，排練好快上手、專業，她要不斷摸索及要時間消化，要做好多功夫，增加壓力。阿祖給Crystal定心丸：「她令我驚喜，做好多功課，選擇角色的演繹是我沒預料，我鍾意跟有準備的人合作！」

Crystal見阿祖綵排、兼顧網台節目，還要處理其他事情，但仍能量滿滿，令她佩服。她說阿祖忙得只有10分鐘午飯，又可以繼續跟大家排練，如果是她怕會崩潰。阿祖是主持、演員又是舞台劇監製，不同角色中他最享受做演員：「若果只准揀一樣，我要做演員。監製的工作好刺激、責任好大，劇團有百人參與，我會希望每一個跟我合作的人也開心，但倒頭來做監製的可能唔開心 ; 做演員則很幸運地有人照顧。」

阿祖跟Crystal在《会社人間》最初是辦公室「食物鏈最低層」，被同事搵笨、攞著數甚至出賣。後半段他們反擊，由爭取應得的進化到成為有權力、出賣別人。Crystal直言現實有試過被朋友出賣：「對與錯是不同人有不同角度的睇法，只能說價值觀不同。」阿祖認為：「這世界壞人好多，怎會遇不到。我算好彩，遇到的壞人不多，或未算好壞，畀人攞著數，你咪攞囉！Why not？可能這只是自己的想法但我會開心些。我唔會好執著，因為這是跟自己過唔去。」

（即時娛樂）