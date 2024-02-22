《中年2》10強即將誕生 跌入危險區選手 3個只能活1個 (13:57)

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》將於周日（25日）晚播出新一集，第十部曲《雙語之歌，累積排名榜 十強隆重登場！》下半場。參賽者安雅希獻唱歌神張學友的《李香蘭/秋意濃》時，眼濕濕表示這首歌是亡父生前最喜歡的歌。肥媽指安雅希演出時有壓力：「不嬲好鍾意你唱歌，但我覺得呢兩場你畀咗壓力自己，唔好畀壓力自己，要享受個舞台，咁先冇得輸！」陳慧嫻說：「呢首歌對我嚟講，每個字都應該唱得好圓、好滑，但你呢方面未做得好好。」向來要求高的伍仲衡卻給予正面評價：「每一次都唔會對你失望，我覺得你廣東話歌愈嚟愈進步，聽到你花咗唔少時間去學好唱廣東話歌。」

被封為「最強黑馬」的譚輝智獻唱《愛與痛的邊緣/有多少愛可以重來》，他表演完後透露之前未聽過普通話版本，為了今次比賽才特意苦練普通話版。普通話水平差的伍仲衡笑言：「其實我聽唔明你普通話唱咩，但覺得幾好聽。你嘅廣東話有懶音問題，真係要注意一吓。」肥媽說：「你上一集真係太好喇，我哋將你個水平擺咗喺神枱，所以你跌啲啲都唔得。」12位選手演唱完畢後，其中3位跌入危險區，最終3個只能活1個。

選唱《限期/夢一場》的林若盈賽前接受製作組訪問，分享她崎嶇的音樂追夢之路。林若盈早年曾在台灣參加音樂比賽，原本有機會出道做歌手，可惜屋企突然出事被迫回港。她說：「當時已經傾緊公司，一切好似好順利，但媽咪工作上出現問題，令屋企經濟出現問題，所以我要放低晒所有嘢返香港。我絕對唔甘心，但畀我揀多10次、100次，我都一定會返嚟，因為呢個係家人嘅責任。」林若盈說起母親時眼濕濕，表示媽媽為了家庭犧牲很多。她說：「媽媽好偉大，爸爸離家出走前已經留低咗債務，媽咪有一段時間除咗要照顧我哋，仲要還債。當時一聽到有人行樓梯，就會好自然攞起搖控器閂細電視聲。有時真係有人拍門時，我哋要扮冇人喺屋企。」

（即時娛樂）