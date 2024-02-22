韓星襲港｜Kino徐穗珍Dreamcatcher輪流開騷 (14:38)

韓星輪流來港，徐穗珍下月襲港，Dreamcatcher與Kino同樣4月開騷。（網上圖片）

最近不少韓星宣布來港開騷，男團Treasure及NCT Dream日前預告世界巡迴演唱會行程，前者計劃5月18日來港表現，NCT Dream將於6月15及16日在港連開兩場，女團aespa亦不甘後人，8月3日首度襲港。

男團Pentagon成員Kino去年12月單飛發展，並於4月20日在西九文化區自由空間大盒舉行2024 Born Naked Kino Live in Hong Kong演唱會，全場票價1480港元，3月1日起透過KKTIX.com公開發售。

韓國女團Dreamcatcher早前宣布4月1日假九展Star Hall舉行Dreamcatcher 2024 World Tour [Luck Inside 7 Doors] in Hong Kong演唱會，主辦方今日公布票價分1280、880及580港元，本月29日起透過Hong Kong Ticketing公開發售。值得留意是觀眾可獲贈海報及小卡，還會抽籤送出不同「福利」。

另外，女團(G)I-DLE前成員徐穗珍早前捲入校園暴力風波並宣布退團，最近重新出發，下月15日來港於九展Star Hall舉行個唱，票價分1680、1280及880港元，3月1日起公開發售。

（即時娛樂）