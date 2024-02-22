《出租家人》參展芝加哥亞洲躍動電影節 陳家樂膺璀璨之星大獎 (15:56)

劉偉恒執導，曾志偉監製兼與恬妞、陳家樂、周家怡一同主演的電影《出租家人》下月14日上映。《出》片開畫前傳來好消息，獲邀參展第18季芝加哥亞洲躍動電影節（Asian Pop-up Cinema）， 並將於閉幕之夜獻映，陳家樂同時獲頒璀璨之星（Bright Star Award）大獎。陳家樂屆時將與導演劉偉恒出席電影節接受榮譽，順道與當地影迷交流。

陳家樂開心能獲得外地影展的認同︰「好開心、好榮幸，在事業上能夠得到大眾的肯定，對我來說是一支強心針，令我更有信心、更有動力去行這條演藝路。上一次參與海外影展，已經是8年前的《幸運是我》。今次以《出租家人》出席芝加哥影展，心情好興奮﹗芝加哥是我未去過的城市，希望到那邊見識一下，並與當地喜歡港產片的朋友多作交流。」

近年家樂的演技備受讚賞，在《金手指》的表現令人刮目相看。他說：「多謝觀眾留意到我在《金手指》的演出，好開心可以跟這麼多位好戲之人合作，因為高手給了這個反應，然後我再回應，就像劍擊一人一招，不經意提升了自己的層次。我相信只要用心，就有獲獎的機會。我不會強求，如果是個人獎的話，我覺得還有時間，是可以等待的，到60歲都可以，但我想盡快獲獎的原因是希望家人能夠可以看到，讓他們知道我有努力、有用心。」

（即時娛樂）