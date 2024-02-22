2024開運救兵｜譚凱琪被3歲女兒嚇親︰佢話要曱甴形蛋糕 (19:56)

譚凱琪表示Gabri早前生日被問到想要什麼款式的蛋糕時，答案嚇了她一跳。（大會提供 / 明報製圖）

無綫J2台的風水命理節目《2024開運救兵》，明晚（23日）將播出最後一集，壓軸嘉賓是譚凱琪（Zoie）。Zoie 2020年跟拍拖8年的莊日宇結婚，兩人育有3歲女兒Gabri。Zoie自言跟一般母親一樣，安排囡囡上興趣班。她說︰「學英文、演講、畫畫，最近畀佢學溜冰。佢好鍾意唱歌，仲加入咗合唱團。」不過，Zoie強調不是「虎媽」，讓女兒上不同興趣班是想找出她的興趣及長處。她續說︰「好似之前學跳舞，佢話唔鍾意，咁OK唔緊要，都係順住佢意願，唔會push佢。」

Zoie在節目中分享女兒精靈鬼馬一面，表示Gabri早前生日被問到想要什麼款式的蛋糕時，答案嚇了她一跳。她透露︰「佢話要曱甴形蛋糕﹗之前佢都成日話鍾意曱甴，問我屋企有無。佢特登整蠱我，因為我成日話『如果你污糟，小強就會出現』，所以佢就專登講自己鍾意。好在屋企唔多出現『小強』，就算有，我同先生都會處理。佢生日前一日，改口話想要熊貓款蛋糕。」

「地運風水師」Depp讚Zoie位於沙田的家風水好，食正2024年運勢，而西北方就有利Gabri學習。他說︰「可以考慮去大埔一帶學習、進修，西南方就有攞獎運。」Depp又指Zoie家的主人房是今年的「喜位」，Zoie極有機會追到龍B。不過，Zoie表示暫時未計劃追多個小朋友，笑言現在照顧一個已佔用很多時間。

（即時娛樂）