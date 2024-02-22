《飯戲攻心2》破3000萬票房 胡楓羅蘭黎彼得謝票 宣布長者免費入場 (20:12)

鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文主演的賀歲片《飯戲攻心2》年三十（9日）上映，截至今天（22日）衝破3000萬票房。有份參演的胡楓（修哥）、羅蘭、黎彼得、胡子彤及導演陳詠燊，今日出席謝票活動時送出開運風車以及簽名海報，並宣布長者可免費睇《飯戲2》。

陳詠燊在活動上感謝觀眾支持，胡楓則說︰「各位老友記好看嗎？這部戲是導演的誠意之作，開拍前經過深思熟慮，現在成績非常之好，成為農曆新年期間賣座冠軍。我的仔女、孫、曾孫們新年期間來向我拜年，很開心，我有大派利市，大家也很開心﹗」羅蘭表示︰「相信大家都有感受到這部戲的各種情感，會有感動亦會有心酸，全靠導演的一番心思。看到粉絲說多次入場觀看也好開心，我有段時間常看早場，但早前因疫情影響而減少，現在可以入戲院睇戲好開心。」

黎彼得搞笑道︰「我很久沒拍戲，這部戲無得頂，想不到續集翻轉來做，在粵港澳湛、全世界都有好口碑。早前東莞朋友來電，大讚這部戲好看，希望之後開續集。我在此送個戲名給導演，下集可以用《安樂茶飯》，大家都有得食安樂電影公司的茶飯。」提及演唱經典金曲《Monica》的張繼聰時，黎彼得大讚他聰明兼IQ爆棚，唱得不錯。黎彼得說︰「如果張國榮仍在生，他的機會就較少，現在就巴閉，我給他89分，給他一點空間。」

胡子彤曾表示不明白為何他在戲中是胡楓的兒子，陳詠燊在活動上解釋：「這個家族相當神奇，子彤的年紀竟然是修哥的兒子。不知道大家可有留意戲中對白，其實修哥是個不羈浪子，當中有一句對白是『我早幾年做老襯』，所以修哥在戲中不同年紀都有老婆和女朋友，很厲害，所以他有個年紀那麼細的兒子很合理。」胡子彤笑言：「希望之後再合作，瘋狂叫修哥做老竇，正在等他的大利市。」

（即時娛樂）