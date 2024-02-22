杜德偉圓夢台北小巨蛋開個唱 5.18日子暗藏已故父親密碼 (21:20)

杜德偉《Get Up起來》世界巡迴演唱會去年在新加坡、上海等內地城市巡演，反應非常熱烈，各地歌迷都期待Alex到訪。Alex今日親身飛到台灣開記者會，宣布5月18日舉行巡唱台北站！Alex今次更是圓夢首度登上台北小巨蛋開騷。

Alex相隔30年終於能夠在台灣再開大型個唱，他非常感動。他說今次的攻蛋計劃已延期5年，並成為小巨蛋史上被疫情耽擱最久的演唱會。對於能如願踏上小巨蛋，Alex感恩說：「我覺得人生真係好神奇 ，到咗我呢個年紀仲有第一次，這次攻蛋是一趟圓夢之旅！不只是圓了我的夢，同時也是回應了歌迷的期盼！」記者會播出張震嶽和吳克群的祝賀短片，還有兒子AJ亦驚喜拍片祝賀爸爸。Alex讚兒子唱歌有天份，有意開騷時來個父子合唱送給台灣樂迷。記者會主持曾寶儀笑言見證Alex變做慈父。Alex感性說一切都是學習他去世的父親，亦揭露今次開騷日子背後蘊藏的溫馨故事：「剛好5月18日是我爸爸的忌辰，我就覺得那麽巧，因為我爸爸其實真的半個家在台灣，他有大段時間待在台灣，我覺得冥冥中有他在安排。」

除爸爸外，Alex坦言對台灣有相當多感情，自己絕大部份華語作品都在台灣製作，無論樂壇，抑或影視圈都有很多朋友，充滿著回憶，故此非常重視今次台北站演出：「我知道台灣歌迷有好多歌都想聽到，之前無唱過，好耐無唱過嘅歌都會有。同之前巡唱站歌單有啲唔同。」Alex即時講出幾個打算演出的歌名，包括《把你藏起來》、 《癡癡的等》、《獻上我的心》等。Alex補充說：「希望今次開騷向歌迷彌補返我咁多年無返嚟台灣，同佢哋見面嘅時間，距離上一次台灣開騷喺1993年，仲記得當年米高積遜開騷場館，一星期後就到我，超過30年時間呀。」Alex承諾會施展渾身解數表演，更會親自把關兼任演唱會造型總監。他現時一周三次運動努力操弗，將在台上展現他40年如1日的唱跳實力。

Alex除歌單外，另有一個煩惱，因台北小巨蛋現時禁止歌迷於觀眾席上站立跳舞，怕歌迷到時按捺不住。「我嘅演唱會叫『Get up』 ，所以跟條例有啲背道而馳嘅感覺 ，到時希望大家利用上半身跳舞 ，總之你個pat pat唔好離開張櫈，只係有手部動作都ok啩。」Alex叮囑粉絲睇騷要注意安全，若然到時忍不住站立跳舞而被罰款，Alex就笑言歌迷找主辦機構「找數」！

（即時娛樂）