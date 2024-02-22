婚後事｜陳自瑤搏盡背部全裸拍親熱戲 羅子溢自稱「遮位高手」 (21:46)

羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕合演新劇《婚後事》下周一（26日）首播。監製林肯今日與眾演員出席記者會，現場播放劇中部份精彩片段，當中不乏男女親熱鏡頭，挑戰電視尺度，透過劇情探討現世代婚姻的問題。

陳自瑤與羅子溢演夫妻，有不少大膽激情場口。陳自瑤首當女一豁出去，有場親熱戲她背部全裸上陣，她說做足安全措施防走光，並信任對手，拍攝時感放心。羅子溢稱拍那場戲時他閉上眼，什麼也看不見，還讚自己是「遮位高手」。由於太親密，他有用咕𠱸隔一隔（身體），感覺舒服些。他的太太楊茜堯看過第一集和預告片，說他做得幾好，暫時未有太大反應。

陳自瑤新劇緊接丈夫王浩信的《狀王之王》播出，她指丈夫正拍新劇，可能未有時間捧她場。王浩信日前說今年情人節有跟家人一起煲劇，但有指她在社交網分享靚相留言與財神約會，令外界認為兩人所言有出入似不夾口供，情人節非一齊過。陳自瑤避談，支吾以對說沒看到這報道，私人事不講。她指自己早前不在港，只看了少少《狀王之王》，知是喜劇幾搞笑。對網民讚王浩信反串扮女人靚女，她覺得如何？陳自瑤遲疑數秒後說不知道，之後尷尬說：「我覺得我靚一點。」

黎諾懿與賴慰玲演一對，有不少親熱戲，他們擔心被另一半追問。賴慰玲自言是入行拍戲以來最大膽演出，驚播出後導致婚姻破裂。他們有場男女浸浴戲，黎諾懿笑說：「拍攝浸足一晚，由於浴缸水溫太熱，令賴慰玲貼在身上遮掩重要部位的打底膠紙全部溶了，她幾乎變全裸，要用手去遮擋免泄春光。因要水中製造泡泡，我用筲箕大力又快速地chok，以人手打出泡泡。筲箕另一用處是遮蓋我身體某重要部位。」黎諾懿揚言如果收視有25點，願意示範「筲箕chok泡」，如果30點便現場沖涼重演出浴戲。

（即時娛樂）