謝東閔喜見《本尊就位》反應好 曾遇演戲樽頸位 心中團火不會熄 (22:28)

謝東閔入行14年，一直默默耕耘，任綜藝節目主持又演戲，近年演出角色戲份愈來愈重。在播映中的喜劇《本尊就位》首當男主角，飾演「呂洞賓」。他未有視今次是考牌作，他自言從沒有計較角色戲份多與少，都是一樣努力去做。該劇播出後獲得的口碑及收視不錯，得到觀眾認同他感開心。

謝東閔與孔德賢、陳嘉慧組成新鮮配搭，拍攝過程很開心。不過他演輕鬆喜劇覺得有一定難度：「我角色最難是既要唸詩又多文謅謅對白要背，因不夠時間消化，一時難完全明白意思，再加上自己記性差，拍攝時頻NG，為了完美演出，試過最高紀錄差不多NG達30次。」

謝東閔透露兩年前曾遇上演戲樽頸位，幸好能衝破心理關口。他說：「近年所演角色有些類似，做得衰人奸人多，自己都有少少悶，想有多些變化。為想證明給老闆知道我識做戲，便叫自己要更努力演好角色，希望與從未拍檔過的演員合作，增加新鮮感和互相學習。」他自言心中仍有一團火，對唱歌和演戲仍有夢想，盼望獲得更多人認同。。

謝東閔與朱智賢相戀多年經歷過風波，感情未受影響兼更加穩固。朱智賢去年離開無綫外闖，謝東閔不抗拒與女友情侶檔工作。他日前在情人節罕有在社交網上載搭女友膊頭合照放閃，引起好事近揣測。38歲謝東閔直認有結婚念頭，但想低調不打算公開。

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（即時娛樂）