馬德鐘愛犬脾臟腫瘤爆裂內出血 緊急送院開刀 暫救回一命 (12:48)

馬德鐘的愛犬Rocky早前突然在家中躺在地上淒厲地慘叫，馬德鐘的兒子馬在驤覺得不對勁，立即召喚寵物救護車，把Rocky送入動物醫院看急診，事發時不在家的馬德鐘全程跟兒子視像了解情形。醫生診治後發現Rocky的脾臟腫瘤爆裂內出血，十分緊急，如不立即做手術，Rocky隨時會「走」，但進行手術治療亦只能讓Rocky多活一段日子。馬德鐘決定安排Rocky緊急開刀切除脾臟，之後好好陪伴Rocky渡過餘下的日子。

他在社交平台上載Rocky事發時送院，至手術後接牠回家休養的照片。他說︰「前幾晚Rocky突然脾臟腫瘤爆裂內出血，命懸一線。非常感謝寵物救護車，及時將牠送到24/7急診動物醫院，救了牠一命！牠的病情只有三個可能的處理方法，一是打針盡早送牠一程；二是保守治療，食止血藥帶牠回家，好彩可能會止到血，唔好彩痛苦延長隨時會走；三是進行脾臟切除手術，立即止血，但餘下平均壽命可能預計得1至2個月。視像看見Rocky的音容狀態，我們選擇了最後方法，感謝獸醫半夜成功為牠完成脾臟切除手術，情況開始穩定。再次感謝寵物救護車，安全高效送Rocky回家休養！我們會好好陪伴牠度過餘下的日子！請大家為Rocky集氣！在這情況下，你會如何選擇？」

（即時娛樂）