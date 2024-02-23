婚後事｜王敏奕演誘惑戲力度未足 遭監製嫌棄 (13:59)

羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等主演的新劇《婚後事》下周一（26日）首播，6位主角，潘善仁Tim（羅子溢飾）、張明芯Emma（陳自瑤飾）、呂靜海Mira（王敏奕飾）、呂靜林Gina（賴慰玲飾）、甘誠鈞Davey（黎諾懿飾）及程天暉（羅天宇飾），以6個不同視點為大家揭開同一個故事的不同面貌，6人一起哭過笑過痛過後，齊齊跨越最黑暗邁向光明。無綫官方社交網前晚（21日）發布一系金句圖，包括6位主角的愛情觀懶人包，及善仁與明芯女兒潘悅（鄭沚月飾）看待父母離異的心態，同場還加映眾角色的人設描述。

自人物介紹及劇集宣傳片陸續曝光後，王敏奕的「蛻變」成為焦點，她在劇中的舉手投足及聲線均演活了「致命誘惑」Mira。王敏奕笑指角色與真實的她有很大出入，曾因此被監製林肯嫌棄。她說：「現實世界嘅我唔識做呢啲嘢，所以拍之前有睇某啲戲做吓功課。不過，喺潘善仁視點，我需要更誇張咁去演呢啲嫵媚行為。我記得第一日拍時，監製嫌我做得唔夠好，話我唔識誘惑人。我好喜歡劇本嘅多角度說故事構思，所以我一早知道自己需要演唔同人眼中嘅呂靜海。對一個演員嚟講，今次係好有挑戰性同好有趣嘅Project。多謝監製同編審咁睇得起我，覺得我可以演繹到致命誘惑。」

王敏奕在今日（23日）公開的官方劇照中，在同一場戲中竟有清爽及保守兩種打扮，清楚帶出不同視點下，同一件事的伸延及多樣性。除了同一場戲中的反差，她在整套劇中的前後反差亦相當驚人。經歷了接近20年人生變化的Mira雖然想盡量堅持活得簡單率性，但面對生活上各式各樣難題，她不但失卻昔日的艷光，更變成滿腔不滿的黑面怨婦，有不少爆Seed暴走場面。

賴慰玲在劇中與王敏奕保持既相愛又互相傷害的關係，她表示今次的拍攝過足戲癮：「呢個角色好兩面，表面好風光，但內心好孤獨。一個咁大反差嘅角色，對演員嚟講係具備咗好豐富嘅素材去演。呢個角色真係我從演以來喊得最多，佢嗰種喊仲要係好壓抑嘅，即係好想喊又唔畀自己喊。我覺得好寫實，好多人其實想喊時都會想撳住自己。我亦鍾意劇本多角度嘅講故仔方法，即係我睇我情人可能好壞，但當我情人睇番我時，原來係我促成佢變成我眼中嘅壞人，而第三者睇又可能有另一啲睇法，我覺得寫得好細膩。」

（即時娛樂）